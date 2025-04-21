На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

Погода в Луцке будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +25 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 22 апреля

Где температура воздуха повысится до +26 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди с грозами

Погода в Украине 22 апреля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Прикарпатье и Закарпатье будут опасные погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

В северных, центральных, южных областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 22 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. В течение дня температура воздуха повысится до +26 градусов. Ночью будет еще прохладно.

В Крыму, на юго-востоке, Закарпатье и вокруг Карпат будут дожди. На территории других областей будет сухо и солнечно. В ближайшие дни будет тепло.

Похолодание в Украину придет уже в субботу. Дожди и прохладная погода ожидаются во всех областях, кроме юга и востока. Температура воздуха повысится до +12...+18 градусов. Но уже в воскресенье, 27 апреля, будет сухо и солнечно.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: ventusky

Погода 22 апреля

В Украине 22 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье и в юго-восточных областях. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 22 апреля в Украине будет очень тепло. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +10...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: meteoprog

Погода 22 апреля в Киеве

В Киеве 22 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.

Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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