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"Трусить" будет еще несколько дней: по Украине влупила почти 7-балльная буря

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2025, 05:05
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Украина находится под затяжной магнитной бури и она может негативно повлиять на самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

К Украине приближается очень сильная магнитная буря. Она может негативно сказаться на самочувствии человека. Об этом сообщает meteoagent.

15 апреля был зафиксирован пик предыдущей магнитной бури. Тогда её мощность почти достигла максимума - 8 баллов. После этого мощность бури снизилась на один балл. 18 апреля буря стала 6-балльной, а 19 апреля опустилась до 5-ти баллов.

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Ожидалось, что мощность геомагнитного шторма пойдет на спад. Однако уже на следующий день мощность бури вновь выросла. Ожидается, что до 23 апреля включительно сила шторма будет держаться на уровне почти 7-ми баллов. 24 апреля буря станет 4-балльной, после чего снизится до минимума.

магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и М. Сообщается, что 22 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 38 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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