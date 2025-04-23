Дроны атакуют Полтаву: в городе перебои со светом, есть "прилеты" по предприятиям

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал о последствиях дроновой атаки.

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Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, ua.depositphotos.com

Кратко:

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 22:41

Данные о последствиях атаки уточняются

В ночь с 22 на 23 апреля российские военные совершили атаку на Полтавскую область с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". В областном центре прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что воздушная тревога на территории Полтавской области была объявлена в 22:41. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении региона с территории Сумской и Харьковской областей. Уже в 23.24 в сети обнародовали первую информацию о взрывах, которую слышали в Полтавской общине, сообщает "Суспильне. Полтава".

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В пабликах и полтавских СМИ появились данные о проблемах со светом в Полтаве на фоне вражеской атаки БПЛА.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал в Telegram о последствиях дроновой атаки на регион по состоянию на 00:10.

"Есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – сообщил чиновник.

Он также добавил, что данные о последствиях уточняются и призвал граждан находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

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Отметим, в ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели жесткие взрывы. Это подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

Накануне, как писал Главред, российские оккупанты 22 апреля, нанесли серию ударов Шахедами по Харькову. Под ударами оказались четыре района города.

Ранее, 21 апреля, страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарные подразделения Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета. В результате вражеского удара пострадали три человека.

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