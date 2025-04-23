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США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса: чем это чревато

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2025, 21:33
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Если Украина не согласится на выполнение "мирных" условий, то может значительно сократиться американская военная помощь.
США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса: чем это чревато
США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

О чем говорит Виталий Кулик:

  • США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса
  • Ситуация не будет критической без американской военной помощи

Команда Дональда Трампа обвинит Украину в срыве мирного процесса, если Киев откажется выполнять требования, среди которых отказ от Крыма и "заморозка" войны. Об этом в интервью Главреду заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он убежден, что США будут возлагать на Киев основную ответственность за срыв процесса достижения мира. Это может сказаться на военной помощи США Украине.

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Однако даже с учетом приостановки американской военной помощи ситуация не будет такой критической, как может казаться.

"Мы далеко не в 2022-2023 годах, и прекращение американской помощи не станет тем фактором, который в момент обвалит нашу способность защищаться. У нас уже есть собственные возможности, работает собственный ВПК, мы наращиваем объемы продукции ВПК, есть диверсификация, продолжится помощь от других стран Запада, которые не заинтересованы в реализации сценариев Трампа. Поэтому в некоторых вопросах Украине уже можно и "послать" США. Наш президент уже раз делал это, и я считаю, что это был правильный шаг, потому что в результате мы получили разделение соглашения о недрах на две части. И вторая часть будет не такой, какую сначала нам рисовали Штаты", - сказал Кулик.

В то же время эксперт убежден, что Зеленский не будет действовать так радикально в вопросе переговоров. Украина будет показывать готовность предоставить Вашингтону возможность самому определять вопросы компромисса.

"Мы будем демонстрировать собственную готовность к диалогу, если будут учитываться наши условия по каждому из этих пунктов и подпунктов, которые будут снижать риски для нашей безопасности", - добавил он.

Кулик акцентировал на том, что именно Россия виновата в продолжении войны, а не Украина, раз Путин отказывается обсуждать определенные вопросы на переговорах.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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