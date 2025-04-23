США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

Госсекретарь США в последний момент сорвал переговоры в Лондоне по окончанию войны в Украине и отказался принимать в них участие, в СМИ назвали причину.

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Почему на самом деле США сорвали переговоры в Лондоне и какие требования к Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему США сорвали переговоры в Лондоне

Что требуют США от Украины для "достижения мира"

Какова позиция Украины на переговорах

23 апреля 2025 года в Лондоне должен был начаться очередной раунд переговоров, направленных на прекращение войны России против Украины. Однако эти переговоры проходят на фоне уменьшенного участия высокопоставленных чиновников США, в частности из-за неожиданного отказа государственного секретаря Марко Рубио от участия. В результате, переговоры в Лондоне проходят с участием представителей низшего уровня, включая специального представителя США Кита Келлога.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах в Лондоне.

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США сорвали переговоры в Лондоне - чего боится госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил визит в Лондон после того, как Украина отказалась обсуждать предложение США по уступкам территорией в пользу России и настаивала на приоритете вопроса о полном прекращении огня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам чиновника, знакомого с ходом событий, Вашингтон был раздражен позицией Киева, который выразил готовность обсуждать мирные инициативы только после прекращения боевых действий.

Марко Рубио / Фото: скриншот из видео

Как сообщает CNN, Рубио проигнорировал встречу в Лондоне, поскольку Украина четко дала понять, что не согласится на ключевую составляющую мирного плана администрации Дональда Трампа - в частности, на признание Крыма частью России. По словам источника, такой шаг должен был бы включать также прекращение огня на фронте.

В результате отмены визита Рубио переговоры о прекращении огня между представителями США, Франции, Германии и Великобритании не состоятся на уровне высокопоставленных чиновников внешнеполитических ведомств.

"Встреча на уровне министров иностранных дел не состоится. Мы надеемся, что встреча в Лондоне может состояться в ближайшее время, но без Виткоффа, госсекретаря, министров иностранных дел Франции и Германии у министра иностранных дел нет оснований председательствовать на ней", - сказал дипломат, знакомый с переговорами на правах анонимности.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио выражает обеспокоенность тем, что Украина может занять более жесткую позицию в переговорах.

США угрожают выйти из переговорного процесса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс снова подчеркнул, что Вашингтон может прекратить посреднические усилия в достижении мирного соглашения, если Россия и Украина не достигнут договоренности в ближайшее время.

"Мы сделали очень четкое предложение и россиянам, и украинцам, и пришло время им или сказать "да", или Соединенным Штатам выйти из этого процесса. Мы увидим, смогут ли европейцы, россияне и украинцы в конечном итоге довести это дело до финиша", - сказал он журналистам.

Джей Ди Вэнс / Фото: скриншот из видео

По его словам, предложенное решение предусматривает фиксацию линии фронта в ее текущем виде до момента заключения долгосрочного мирного соглашения. При этом обе стороны, по словам Вэнса, должны уступить часть территорий, которые сейчас контролируют.

Какие именно территории может отдать Россия, публично не уточняется, хотя ее войска на данный момент удерживают около 20% украинской территории.

"Рубио отменил свою поездку в Лондон, а встреча, в которой также должны были принять участие министры иностранных дел Великобритании, Украины, Франции и Германии, была отложена. По словам европейского чиновника, Рубио выразил опасения, что Украина может вернуться к прежним жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв на переговорах", - пишет издание.

Как реагируют в Британии на срыв переговоров со стороны США

Мирные переговоры по войне в Украине на уровне глав МИД, которые планировали провести в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, отменены. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, заявление которого цитирует The Guardian.

В сообщении отмечается, что "сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирному урегулированию в Украине отложена. Переговоры на уровне должностных лиц продолжатся, но пройдут без участия СМИ".

Предполагалось, что во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Что требуют США от Украины для "достижения мира"

Некоторые из американских предложений оказались неприемлемыми как для Киева, так и для европейских столиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во вторник 22 апреля отметил, что европейская сторона четко очертила для США позиции, которые не подлежат переговорам в рамках возможного мирного соглашения.

"Среди американских предложений было признание незаконной аннексии Крыма Россией - шаг, который был неприемлемым для Европы и Украины - а также признание реальности контроля России над остальными 20% территории Украины. Кроме того, членство Украины в НАТО было бы исключено, а США начали бы снимать санкции с России", - указывают анонимные источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации дипломатических источников, переговоры в Лондоне были направлены на уменьшение разногласий между сторонами и поиск компромиссных позиций, способных удовлетворить Кремль и создать основу для начала полноценного диалога.

Однако, как отмечают дипломаты, кроме вопроса Крыма, между участниками переговоров сохраняются и другие глубокие противоречия. В частности, Россия настаивает на снятии санкций ЕС еще до завершения переговорного процесса, что категорически не устраивает европейскую сторону.

Кроме того, по словам представителей ЕС, на прошлой неделе Соединенные Штаты предложили создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под российской оккупацией.

Как реагируют в Украине на срыв переговоров в Лондоне

Утром 23 апреля стало известно, что украинская делегация отправилась на запланированную встречу в Лондоне. Несмотря на отсутствие госсекретаря США Марко Рубио, Украина подтвердила готовность к переговорам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник

"Пока ситуация примерно такая, что наша делегация на пути на встречу, встреча планировалась в середине дня, ее организаторы - британцы, и именно Лондон всех собирал - обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам", - отмечает собеседник издания на правах анонимности.

Как отмечает источник, если Рубио не будет участвовать в переговорах, формат с его участием уже невозможен, однако украинская сторона открыта "ко всем форматам и всем разговорам".

Впоследствии в Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Андрей Сибига и Рустем Умеров провели переговоры с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Гили. Пресс-служба МИД Украины сообщила, что стороны обсудили усиление поддержки Украины, пути укрепления обороноспособности и обеспечения длительного мира.

Андрей Сибига / Фото: пресс-служба МИД

"Прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым для дня встреч с нашими партнерами и работы над достижением справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы. Наша первая встреча в Лондоне - на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Ламми и Джоном Гили", - подчеркнул Сибига.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что украинская делегация прибыла в Лондон для переговоров с представителями США и европейских стран.

"Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря ни на что, будем работать ради мира", - написал Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина остается преданной мирным инициативам, несмотря на сложность ситуации. Он подчеркнул, что еще во время встреч в Джидде и позже Киев четко показал свою готовность к поиску путей к миру. По его словам, основная цель переговоров - достижение полного и безусловного прекращения огня как первого шага к справедливому и устойчивому урегулированию.

Какова позиция Украины на переговорах

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ключевая позиция Украины на переговорах в Лондоне заключается в готовности к диалогу, но без капитуляции. Об этом она написала в соцсети X.

"Не будет никакого соглашения, которое даст России более прочный фундамент, необходимый ей для перегруппировки и возвращения с большим насилием", - написала она.

Свириденко подчеркнула, что полное прекращение огня - на земле, в воздухе и на море - должно стать первым шагом. Если Россия ограничится лишь краткосрочной паузой, Украина ответит симметрично.

Юлия Свириденко / Фото: Главред

"Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир", - резюмировала она.

Президент Владимир Зеленский, комментируя российские атаки дронами по Днепропетровской области, подтвердил, что украинская делегация уже проводит встречи в Лондоне. Он напомнил, что Украина остается открытой к любым форматам, которые могут привести к прекращению огня и в перспективе к настоящему миру.

"Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - отсутствие террора", - подчеркнул президент.

Чем может закончиться для мира признание Крыма "спорной территорией" или территорией России

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду отметил, что вопрос спорной территории должен решаться в судебном порядке и в рамках международного мандата, который определит ее дальнейший статус. По его словам, возможно, рассматривается определенный формат для обсуждения этого вопроса, однако пока нет никакой действенной модели, которую могли бы предложить Соединенные Штаты и поддержать другие страны.

"Европа и многие другие страны мира, которые имеют проблемы с сепаратистскими движениями или угрозами со стороны соседей, вряд ли согласятся считать Крым спорной территорией, потому что это разрушает принцип нерушимости границ. Мне, конечно, могут возразить и сказать, что Косово тоже противоречило принципу нерушимости границ, и были бы правы, потому что и удары по Югославии, и признание Косово были нарушениями международного права", - указывает аналитик.

Кулик также отметил, что признание США Крыма как российского или "территории под управлением России", без привлечения агрессора к ответственности за аннексию, будет означать фактическое уничтожение основ международного права.

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