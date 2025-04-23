РФ атаковала дроном автобус в Марганце: есть много погибших и пострадавших

Кратко:
- Оккупанты атаковали Марганец Днепропетровской области
- Вражеский дрон попал в автобус с работниками предприятия
- Известно, что атака РФ унесла 9 жизней
Страна-агрессор Россия ударила дроном по Марганцу Днепропетровской области. Из-за атаки в городе много погибших и раненых. Об этом сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким", - написал он.видео дня
По его словам, постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30.
Также сообщается, что оккупанты атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 22 апреля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе. Под удар попали Одесса, Полтава, Харьков, Киевская область. В частности, в результате дроновых ударов противника была повреждена гражданская инфраструктура.
Российские оккупанты днем во вторник, 22 апреля, нанесли серию ударов по Харькову. Под ударами оказались четыре района города. Известно о по меньшей мере семи пострадавших.
Кроме того, поздно вечером 21 апреля страна-агрессор Россия также атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вспыхнули пожары. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.
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Кто такой Сергей Лысак?
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
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