Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Полтаве: что известно о ночной атаке РФ

Спасатели рассказали о последствиях дроновой атаки России.

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В Украине вспыхнули пожары после дроновой атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

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После атаки дронов РФ в Украине вспыхнули пожары

Повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Вечером 22 апреля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе. Под удар попали Одесса, Полтава, Харьков, Киевская область.

Утром в среду спасатели рассказали о последствиях атаки.

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Атака дронов на Одессу

В Facebook ГосЧС сообщили, что в Одессе потушили пожары, которые вспыхнули после очередной российской дроновой.

"Россия в очередной раз атаковала Одессу. По предварительной информации пострадали два человека", - говорится в сообщении.

В результате дроновых ударов противника была повреждена гражданская инфраструктура, а также "загорелись жилые дома, здания частных предприятий".

Также отмечается, что над ликвидацией пожаров работали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Национальной гвардии. Психологи оказывали помощь местным жителям.

Смотрите видео - В ГосЧС показали последствия удара РФ по Одессе:

Атака дронов на Полтаву

В ночь на 23 апреля российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины. Три человека травмированы.

По состоянию на 00:10 было известно о попаданиях по предприятиям и открытых территориях вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

В 05:54 в ГосЧС сообщили о трех травмированных людях.

"В ночь с 22 на 23 апреля под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи. Один из дронов упал вблизи многоэтажки — выбиты стекла, поврежден фасад. Возникли пожары", - сообщили спасатели.

Идет ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГосЧС, оказывающие помощь пострадавшим жителям.

Атака РФ на Харьков

Минувшей ночью Харьков снова оказался под массированными ударами российских БпЛА. Под прицелом находились гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГосЧС.

На месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГочЧС и коммунальные службы.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на два часа ночи было зафиксировано шесть ударов по городу. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе.

"И уже утром БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данную минуту информации о пострадавших не поступало", - написал он в Telegram в 7:36 в среду.

Атака РФ на Киевщину

Киевская область также была под ударом российских дронов.

В Броварском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.

Пожарные потушили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в ГосЧС утром 23 апреля.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремели взрывы. Это подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

Также российские военные совершили атаку на Полтавскую область с помощью дронов-камикадзе типа Шахед. В областном центре прозвучали взрывы.

Напомним, поздно вечером 21 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарные подразделения Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета. Была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

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