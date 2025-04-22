"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

Раскрыт неизвестный поступок Папы Франциска в пользу Украины.

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Папа Римский Франциск тайно профинансировал приобретение дронов ВСУ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

О чем речь:

В конце 2023 года Папа Франциск профинансировал приобретение дронов для 93-й бригады "Холодный Яр"

Помощь была оказана лично Папой Римским Франциском, а не Ватиканом

В конце 2023 года Папа Римский Францискв тайне от мира помог приобрести дроны для 93-й бригады "Холодный Яр". После такого благотворительного шага его ознаменовали "Тайным Сантой". Однако, как рассказал журналист Александр Зинченко в Facebook, о помощи стало известно только после смерти религиозного деятеля 21 апреля.

Он рассказал, как в декабре 2023 года 93 бригада "Холодный Яр" объявила сбор, но двигался он очень медленно, поэтому волонтеры начали переживать, удастся ли закупить все необходимое к новогодним праздникам. Именно в самый ответственный момент Александру Зинченко позвонила доверенное лицо Папы Римского и предложила помощь.

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"Это было сделано с ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его личные деньги. Не Ватикана", - подчеркнул журналист.

Сначала волонтеры приобрели два дрона благодаря сбору, а через некоторое время Папа Франциск оплатил еще и третий дрон, который хотели назвать в его честь, но "решили, что кто-то мог бы догадаться". Таким образом у БПлА появилось имя "Санта", а благотворителя назвали "Тайным Сантой".

"Когда доверенное лицо, передавшее деньги, найдет возможным и уместным прокомментировать эту историю публично - оно это сделает. Сегодня для этого человека - день потери близкого человека и друга. Поэтому я бы очень просил вежливо выдержать паузу", - отметил Зинченко.

Кроме этого, журналист также напомнил и о другой благотворительности Папы. В качестве примера Зинченко привел интервью Кирилла Буданова для УП 24 октября 2022 года, в разговоре с журналистами глава украинской разведки намекнул на участие Папы Римского в обмене военнопленных.

"Папа Римский на встрече с иезуитами аккуратно рассказал о своем участии в обмене военнопленными. Франциск почти прямым текстом сказал, что имел встречу с вами, и источники, приближенные к католической церкви, подтверждают факт вашей встречи с Папой. Расскажите о вашем разговоре с Папой Франциском", - спросили тогда главу ГУР.

Буданов отметил тогда, что в рамках своей работы общается со многими, в том числе с Ватиканом, однако пока не может раскрыть всех деталей.

Умер Папа Римский Франциск - что известно

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск ранее находился в тяжелом состоянии в больнице и даже был выписан. Однако, несмотря на старания врачей, он умер 21 апреля в Ватикане.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал правду о последней встрече с Папой. По его словам, понтифик выглядел очень больным - он выразил соболезнования в связи со смертью понтифика.

После смерти Папы обсуждаются возможные преемники, среди которых выделяется украинский епископ Николай Бычок. Ему 45 лет, он родился в Тернополе, принадлежит к ордену редемптористов и имеет опыт служения в Украине, США и Австралии. В 2023 году Бычок получил кардинальский титул и право голоса на конклаве.

Больше новостей о Папе Римском:

Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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