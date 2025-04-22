Ватикан обнародовал завещание Франциска: чего хотел Папа Римский

На могиле понтифика должна быть только надпись - "Франциск" (Franciscus).

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Опубликовано завещание Франциска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что завещал Папа Римский

Где похоронят Франциска

Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Документ был составлен почти за три года до смерти понтифика - 29 июня 2022 года.

В завещании указывается место будущего захоронения Франциска - в базилике Святой Марии Великой. На могиле должна быть только надпись имени 266-го Папы Римского - "Франциск" (Franciscus), передает Vatican News.

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"Чувствуя приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно о месте моего захоронения (…) Я прошу, чтобы мои бренные останки покоились - в ожидании дня Воскресения - в папской базилике Святой Марии Великой (…)", - говорится в документе.

"Могила должна быть в земле; простой, без особого орнамента, с лишь надписью: Franciscus", добавил Папа Римский в завещании.

Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной благотворителем, о которой Франциск договорился о передаче в папскую базилику Святой Марии Великой.

"Пусть Господь дарует достойную награду всем тем, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами", - резюмируется в завещании.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.

Издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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