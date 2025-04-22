Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ватикан обнародовал завещание Франциска: чего хотел Папа Римский

Анна Ярославская
22 апреля 2025, 07:36
1043
На могиле понтифика должна быть только надпись - "Франциск" (Franciscus).
Папа Римский Франциск
Опубликовано завещание Франциска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что завещал Папа Римский
  • Где похоронят Франциска

Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Документ был составлен почти за три года до смерти понтифика - 29 июня 2022 года.

В завещании указывается место будущего захоронения Франциска - в базилике Святой Марии Великой. На могиле должна быть только надпись имени 266-го Папы Римского - "Франциск" (Franciscus), передает Vatican News.

видео дня

"Чувствуя приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно о месте моего захоронения (…) Я прошу, чтобы мои бренные останки покоились - в ожидании дня Воскресения - в папской базилике Святой Марии Великой (…)", - говорится в документе.

"Могила должна быть в земле; простой, без особого орнамента, с лишь надписью: Franciscus", добавил Папа Римский в завещании.

Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной благотворителем, о которой Франциск договорился о передаче в папскую базилику Святой Марии Великой.

"Пусть Господь дарует достойную награду всем тем, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами", - резюмируется в завещании.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.

Издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

Другие новости:

Кто такой Папа Франциск?

Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Папа Римский папа римский Франциск Ватикан
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Катастрофическая ситуация": в Раде намекнули на новую волну мобилизации

"Катастрофическая ситуация": в Раде намекнули на новую волну мобилизации

09:16Украина
Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

08:55Война
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

08:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь

Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

Последние новости

09:34

Ева Бушмина вышла на связь - что с ней сейчас происходит и где она

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 апреля (обновляется)

09:20

На 92 году жизни скончался Зураб Церетели

09:16

"Катастрофическая ситуация": в Раде намекнули на новую волну мобилизации

08:55

Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
08:47

Что нельзя сажать после огурцов на следующий год: советы для хорошего урожая

08:26

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

08:17

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Мирная капитуляция по настоянию США: что нужно знатьмнение

Реклама
08:09

"30% было повреждено": что случилось с Ириной Билык на самом деле

07:36

Ватикан обнародовал завещание Франциска: чего хотел Папа Римский

06:43

Одесса была под ударом Шахедов: вспыхнули пожары, пострадали людиФотоВидео

06:22

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

06:10

Как последние события отражаются на российской армии?мнение

05:50

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите вора на вечеринке за 7 секунд

05:25

Прогноз Таро на новолуние 27 апреля: Овнам - деньги, Козерогам - триумф, Девам - тайнаВидео

05:05

"Трусить" будет еще несколько дней: по Украине влупила почти 7-балльная буря

04:45

Почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма": как правильно называть людей с такими именамиВидео

04:20

Лунный гороскоп на 22 апреля: что нельзя делать в этот день

04:02

Россия может нанести новый удар по Чернобыльской АЭС: названо главное условиеВидео

Реклама
03:34

Обувь больше не будет давить: как правильно измерить размер ноги

03:00

Что первым увидели на картинке: тест, который расскажет больше психолога

01:56

Светлый вторник после Пасхи: 5 запретов, которые уберегут от бед и болезней

01:30

59-летнияя Элизабет Херли намекнула на роман с известным певцом

01:29

Россияне ударили по жилой застройке: появились первые последствия атаки на ОдессуФото

00:52

Россияне шли закрепляться, а попали в плен: бойцы НГУ пополнили обменный фонд

21 апреля, понедельник
23:56

"Для РФ это коллапс": генерал раскрыл главную цель Кремля с "перемирием"

23:28

Свекла взойдет уже на второй день: эксперт сказал, в чем замочить семена овоща

23:11

В небе над Львовщиной кружил загадочный самолет: что это было на самом деле

23:03

"Мне не стыдно": Slavia призналась, с кем из украинского шоу-биза готова "сесть за стол"

23:02

"Мы решили": Юлия Санина рассказала, куда она пропала вместе с мужем

22:44

"Столкновение титанов": неожиданный прогноз нового этапа тарифной войны ТрампаВидео

22:42

На город летят десятки "Шахедов": Одесса под ударами российских дронов

22:22

"Пропагандирует украинство": Таисия Повалий окончательно осталась без ничего

22:12

"Ожидаем ответа": Зеленский предложил РФ самый простой путь прекращения огня

21:47

В Ватикане раскрыли окончательную причину смерти Папы Римского

21:25

Предательница Лорак сделала заявление после новости о новой любви ее мужа

21:21

ВСУ отбросили россиян на юге, РФ продвинулась в двух областях – DeepState

20:57

Польза для мозга и контроль веса: 9 преимуществ грецких орехов

20:51

Чем может быть опасно 30-дневное перемирие: эксперт описал угрозу

Реклама
20:33

"Есть хорошие шансы": Трамп сказал, когда Украина может заключить соглашение с РФ

20:18

Зеленский анонсировал дату новых переговоров о мире и назвал цель Украины

20:00

Жара налетела на Украину: как быстро охладить салон авто без кондиционера

19:52

Звезда "Сумерек" официально заключила брак со своей любимой девушкой

19:51

США могут признать Крым российским: у Зеленского резко отреагировали на слухи

19:37

Ушел с молотка втридорога: Украина выгодно продала российский танкер Nika Spirit

19:29

Финансовый прогноз по месяцу рождения: когда рождаются настоящие миллионеры

19:28

"Подвешенная ситуация": Коляденко рассказал, когда закончится война в Украине

19:17

На повестке один вопрос: у Путина заговорили о переговорах с Украиной

19:15

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять