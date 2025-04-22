Ватикан обнародовал завещание Франциска: чего хотел Папа Римский

Вы узнаете:
- Что завещал Папа Римский
- Где похоронят Франциска
Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Документ был составлен почти за три года до смерти понтифика - 29 июня 2022 года.
В завещании указывается место будущего захоронения Франциска - в базилике Святой Марии Великой. На могиле должна быть только надпись имени 266-го Папы Римского - "Франциск" (Franciscus), передает Vatican News.
"Чувствуя приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно о месте моего захоронения (…) Я прошу, чтобы мои бренные останки покоились - в ожидании дня Воскресения - в папской базилике Святой Марии Великой (…)", - говорится в документе.
"Могила должна быть в земле; простой, без особого орнамента, с лишь надписью: Franciscus", добавил Папа Римский в завещании.
Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной благотворителем, о которой Франциск договорился о передаче в папскую базилику Святой Марии Великой.
"Пусть Господь дарует достойную награду всем тем, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами", - резюмируется в завещании.
Смерть Папы Римского - что известно
Как писал Главред, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.
В Ватикане подтвердили смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет.
Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.
В ближайшее время должна начаться процедура избрания нового понтифика.
Издание New York Post уже опубликовало перечень возможных кандидатов на пост следующего Папы Римского.
Другие новости:
- Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением
- Похороны Папы Римского: швейцарская гвардия репетирует церемонию из-за болезни
- Любовь к танцам и степень по химии: 9 интересных фактов про Папу Римского Франциска
Кто такой Папа Франциск?
Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред