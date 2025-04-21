Папа Римский Франциск умер: как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать

После смерти Папы Франциска внимание всего мира приковано к Ватикану, где начинается многовековой и таинственный процесс избрания нового понтифика.

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Папа Франциск умер - как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать / Коллаж Главред, фото: vaticannews, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Как выбирают Папу Римского

Кто имеет голос при выборе Папы

Что означает черный и серый дым при выборе Папы

Ватикан подтвердил смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет, и уже в ближайшие дни начнется процесс избрания его преемника. Известие о смерти понтифика стало началом периода размышлений среди церковных чиновников относительно того, кто займет Святейший престол следующим. О том, как именно избирается новый Папа говорится в материале Daily Star.

Главред выяснил, как в Ватикане выбирают Папу.

видео дня

Кто имеет право голоса на выборах Папы

Участие в голосовании могут принимать только кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет. По состоянию на 22 января 2025 года таких кардиналов было 138. В то же время стоит отметить, что некоторые из них могут воздержаться от участия по личным причинам, в частности по состоянию здоровья.

Как проходит обряд выбора нового Папы

Конклав начинается с мессы Pro eligendo Romano Pontifice - за избрание нового Папы. После этого, во второй половине дня, кардиналы собираются в Павлиновой капелле Апостольского дворца и процессионно отправляются в Сикстинскую капеллу. Они поют "Литанию всех святых" и гимн на латинском языке Veni Creator, призывая Святого Духа и святых помочь в принятии решения.

Оказавшись под фресками Микеланджело "Сотворение мира" и "Страшный суд", каждый кардинал кладет руку на Евангелие и торжественно клянется не раскрывать никаких подробностей голосования - это форма религиозной тайны.

После этого произносятся размышления о качествах, которыми должен обладать новый понтифик, и о вызовах, стоящих перед Церковью. Далее раздается возглас церемониймейстера: "Extra omnes!" - что означает "все - вон", и в капелле остаются только кардиналы. Начинается голосование.

Как голосуют за нового Папу

После этого бюллетень кладется на специальную тарелку, с которой его сбрасывают в серебряно-золотую урну (раньше использовалась только одна чаша). После завершения голосования три специально назначенные кардиналы открывают бюллетени, зачитывают имена кандидатов вслух и фиксируют их. Участники также могут вести собственные записи, но после завершения подсчета все заметки должны быть сданы на сожжение.

Комиссия подводит итоги голосования и записывает результаты на отдельном листе, который впоследствии хранится в папском архиве.

Во время подсчета каждый бюллетень прокалывают через слово "Eligo", сшивают ниткой, завязывают и откладывают для сожжения. Во время сожжения добавляют химикаты, образующие черный или белый дым - символ соответственно безрезультатного или успешного голосования.

В день может проводиться до четырех туров голосования. Чтобы избрать нового Папу, кандидат должен набрать две трети голосов.

Если после трех дней результата нет, объявляется однодневный перерыв. Голосование возобновляется, и если после семи следующих туров снова нет избранного, процесс снова приостанавливается - и так до 12 дней, или пока не будет достигнут результат.

Согласно нормам, введенным Бенедиктом XVI, после серии безуспешных туров голосование переходит во второй этап - между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку. Однако они сами уже не участвуют в следующем туре, и для победы снова требуется большинство в две трети.

Что происходит после избрания Папы

После того, как кардинал был избран Папой, мастер литургических церемоний заходит в Сикстинскую капеллу, и старший кардинал спрашивает: "Признаете ли вы свое каноническое избрание на должность Верховного Понтифика?". Предполагая, что кардинал отвечает "принимаю", старший кардинал спрашивает: "Каким именем желаешь называть себя?": "Каким именем ты желаешь называться?" После этого мастер литургических церемоний заносит информацию на официальный документ.

После избрания новый Папа надевает белую папскую сутану, после чего к нему по очереди подходят кардиналы, чтобы принести присягу на верность.

После этого на балкон выходит протодиакон - французский кардинал Жан-Луи Тауран, который торжественно провозглашает на латыни: "Habemus Papam!" - "У нас есть Папа", а затем официально объявляет имя новоизбранного понтифика.

Затем сам Папа появляется на балконе и обращается к миру со своим первым публичным словом как глава Католической церкви.

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