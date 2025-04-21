Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Папа Римский Франциск умер: как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать

Юрий Берендий
21 апреля 2025, 12:34
545
После смерти Папы Франциска внимание всего мира приковано к Ватикану, где начинается многовековой и таинственный процесс избрания нового понтифика.
Папа Римский Франциск умер: как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать
Папа Франциск умер - как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать / Коллаж Главред, фото: vaticannews, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Как выбирают Папу Римского
  • Кто имеет голос при выборе Папы
  • Что означает черный и серый дым при выборе Папы

Ватикан подтвердил смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет, и уже в ближайшие дни начнется процесс избрания его преемника. Известие о смерти понтифика стало началом периода размышлений среди церковных чиновников относительно того, кто займет Святейший престол следующим. О том, как именно избирается новый Папа говорится в материале Daily Star.

Главред выяснил, как в Ватикане выбирают Папу.

видео дня

Кто имеет право голоса на выборах Папы

Участие в голосовании могут принимать только кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет. По состоянию на 22 января 2025 года таких кардиналов было 138. В то же время стоит отметить, что некоторые из них могут воздержаться от участия по личным причинам, в частности по состоянию здоровья.

Как проходит обряд выбора нового Папы

Конклав начинается с мессы Pro eligendo Romano Pontifice - за избрание нового Папы. После этого, во второй половине дня, кардиналы собираются в Павлиновой капелле Апостольского дворца и процессионно отправляются в Сикстинскую капеллу. Они поют "Литанию всех святых" и гимн на латинском языке Veni Creator, призывая Святого Духа и святых помочь в принятии решения.

Оказавшись под фресками Микеланджело "Сотворение мира" и "Страшный суд", каждый кардинал кладет руку на Евангелие и торжественно клянется не раскрывать никаких подробностей голосования - это форма религиозной тайны.

После этого произносятся размышления о качествах, которыми должен обладать новый понтифик, и о вызовах, стоящих перед Церковью. Далее раздается возглас церемониймейстера: "Extra omnes!" - что означает "все - вон", и в капелле остаются только кардиналы. Начинается голосование.

Как голосуют за нового Папу

После этого бюллетень кладется на специальную тарелку, с которой его сбрасывают в серебряно-золотую урну (раньше использовалась только одна чаша). После завершения голосования три специально назначенные кардиналы открывают бюллетени, зачитывают имена кандидатов вслух и фиксируют их. Участники также могут вести собственные записи, но после завершения подсчета все заметки должны быть сданы на сожжение.

Комиссия подводит итоги голосования и записывает результаты на отдельном листе, который впоследствии хранится в папском архиве.

Во время подсчета каждый бюллетень прокалывают через слово "Eligo", сшивают ниткой, завязывают и откладывают для сожжения. Во время сожжения добавляют химикаты, образующие черный или белый дым - символ соответственно безрезультатного или успешного голосования.

В день может проводиться до четырех туров голосования. Чтобы избрать нового Папу, кандидат должен набрать две трети голосов.

Если после трех дней результата нет, объявляется однодневный перерыв. Голосование возобновляется, и если после семи следующих туров снова нет избранного, процесс снова приостанавливается - и так до 12 дней, или пока не будет достигнут результат.

Согласно нормам, введенным Бенедиктом XVI, после серии безуспешных туров голосование переходит во второй этап - между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку. Однако они сами уже не участвуют в следующем туре, и для победы снова требуется большинство в две трети.

Что происходит после избрания Папы

После того, как кардинал был избран Папой, мастер литургических церемоний заходит в Сикстинскую капеллу, и старший кардинал спрашивает: "Признаете ли вы свое каноническое избрание на должность Верховного Понтифика?". Предполагая, что кардинал отвечает "принимаю", старший кардинал спрашивает: "Каким именем желаешь называть себя?": "Каким именем ты желаешь называться?" После этого мастер литургических церемоний заносит информацию на официальный документ.

После избрания новый Папа надевает белую папскую сутану, после чего к нему по очереди подходят кардиналы, чтобы принести присягу на верность.

После этого на балкон выходит протодиакон - французский кардинал Жан-Луи Тауран, который торжественно провозглашает на латыни: "Habemus Papam!" - "У нас есть Папа", а затем официально объявляет имя новоизбранного понтифика.

Затем сам Папа появляется на балконе и обращается к миру со своим первым публичным словом как глава Католической церкви.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Папа Римский папа римский Франциск
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Произошел перелом": войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

"Произошел перелом": войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

13:22Фронт
"На это нужно 2-3 года": Гончар сказал, что может развалить экономику РФ

"На это нужно 2-3 года": Гончар сказал, что может развалить экономику РФ

12:47Мир
Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

12:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Китайский гороскоп на сегодня 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Китайский гороскоп на сегодня 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

Последние новости

13:31

Кто может стать следующим Папой Римским - список неожиданных кандидатов

13:22

"Произошел перелом": войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

13:02

Колебания доллара в Украине: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом

13:01

Придется платить почти вдвое больше: на какие овощи рекордно взлетели цены

12:53

Революционные изменения в закупках Минобороны: что изменится для наших инженеров

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
12:47

"На это нужно 2-3 года": Гончар сказал, что может развалить экономику РФВидео

12:36

Нужно всего 2 порошка: как за день избавиться от муравьев на участке

12:34

Папа Римский Франциск умер: как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать

12:25

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

Реклама
12:19

Украинцы могут увеличить пенсии на 50%: что для этого нужно

12:15

Любовь к танцам и степень по химии: 9 интересных фактов про Папу Римского Франциска

11:51

Статус инвалида войны не дадут автоматически: какие документы нужны

11:23

Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

11:05

Крутое снижение цен в Украине: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

11:02

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - страдания, Тиграм - обиды

10:59

Умер Папа Римский Франциск: что известно

10:50

Война меняет население Украины: что говорят эксперты о демографических оценках

10:45

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовьВидео

10:23

Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

10:22

Почти 100 ракет и дронов РФ запустила по Украине после перемирия - ситуация в регионах

Реклама
10:17

Вера Брежнева начала зарабатывать в РФ - детали

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

09:26

Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

09:24

Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар раскрыл сценарийВидео

09:24

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

09:20

Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

09:16

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

08:25

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

08:24

США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

08:14

4 знака зодиака, которые по-настоящему любят стареть

08:10

Вся правда относительно "прекращения огня"мнение

07:59

"Пробила дно": Злата Огневич попала в громкий скандал на Пасху

07:13

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

06:49

Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

06:10

РФ занимается подготовкой к последующей катализацией боевых действиймнение

05:31

Не отводят глаз часами: почему коты любят следить за насекомыми

04:30

Эксперты призвали положить матрас возле окна под солнечный свет: какая причина

03:32

"Украинская мечта может осуществиться": запустит ли обвал цен на нефть распад РФВидео

02:29

Угроза для двух областей: названы вероятные направления нового штурма РФ

Реклама
01:30

Стал ангелочком: Роналду с любимой трогательно почтили память покойного сына

00:01

Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

20 апреля, воскресенье
23:18

Гороскоп на сегодня 21 апреля: Ракам - необычайная встреча, Стрельцам - прибыль

22:57

В Госдепе США сделали важное заявление о продлении режима прекращения огня – СМИ

22:46

26-градусная жара будет не везде: какие регионы будут заливать грозовые дожди

21:57

"Скромность - сестра бедности": Тина Кароль дала 4 дерзких совета

21:51

Новый формат перемирия: Зеленский обратился к Путину с предложением

21:20

Могут ли в Украине ввести графики отключения газа: эксперт четко ответил

21:19

РФ захватила Катериновку и продвинулась вперед на востоке – DeepState

20:21

РФ стягивает силы для нового штурма: в Британии раскрыли цель "перемирия" Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять