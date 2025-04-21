Кто может стать следующим Папой Римским - список неожиданных кандидатов

Есть несколько кандидатур на пост нового главы Святого Престола.

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Папа Франциск - возможный преемник / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vaticannews/

Сегодня, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска в возрасте 88 лет, он не смог побороть воспаление легких.

Издание New York Post уже обнародовало список возможных преемников Папы Римского Франциска.

Главред разобрался, кто же теперь может стать на пост Папы Римского.

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Отметим, после смерти Папы наступает период Sede vacante — "при вакантном троне, при вакантном престоле", когда кардинал-камерленг констатирует смерть Папы. Этот период длится не более 20 дней, обычно выборы начинаются 15-20-го дня после смерти понтифика.

На должность Папы Римского может претендовать любой крещенный и холостой католик, но обычно им становится кто-то из числа кардиналов. Кардинал является римским епископом, высшее должностное лицо Католической церкви после понтифика. Также кардиналы выступают в роли советников Папы и помогают ему в руководстве Ватиканом.

После смерти Папы или его отречения от должности Римской церковью руководит Коллегия кардиналов, также кардиналы принимают участие в избрании понтифика. Сейчас насчитывается 253 римских епископа-кардинала, но только 138 смогут голосовать за нового Папу – те, кому еще нет 80 лет.

Главные кандидаты на пост главы Ватикана

Пьетро Паролин

Государственный секретарь Ватикана, служил при Франциске одиннадцать лет, стал фаворитом среди букмекеров.

Пьетро Паролин и Владимир Зеленский / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Паролин имеет политически умеренные взгляды, ранее служил в дипломатическом крыле Святого Престола в Нунциатуре Нигерии и Мексики. Также он посещал Украину во время полномасштабной войны и встречался с Владимиром Зеленским. Основой разговора стали две темы: обмен военнопленными и возвращение тел украинских военных.

Фридолин Амбонго Бесунгу

Кардинал из Демократической Республики Конго, получил титул кардинала в 2019 году, является президентом Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара.

Фридолин Амбонго Бесунгу / фото: instagram.com/tata_cardinal/

Бесунгу объявил доктрину о запрете благословения неженатых и однополых пар недействительной на территории африканского континента. Также многие обвиняли его в подстрекательских высказываниях в СМИ, представляющих собой "ложные слухи, подстрекательство населения к восстанию и нападению на человеческие жизни".

Вим Эйк

Кардинал из Нидерландов получил титул в 2012 году и считается оппонентом Франциска. Эйк часто критиковал некоторые решения Папы Римского насчет семейных вопросов и таинства причастия для разведенных лиц.

Вим Эйк / фото: Википедия

Вим Эйк поддерживает традиционные ценности Католической Церкви и выступает против благословения однополых пар.

Петер Эрдо

Бывший президент Совета епископских конференций Европы, служит в Ватикане с 2003 года. Владеет английским, итальянским, французским, словацким, латынью и венгерским языками.

Петер Эрдо / фото: instagram.com/sachinettiyil/

Эрдо высказывался против того, чтобы европейские страны принимали беженцев, сравнивая это с торговлей людьми. Также он выступал против причастия разведенных или повторно женатых на основе убеждения неразрывности брака.

Луис Антонио Тагле

Кардинал из Филиппин, может стать первым папой из Азии, служит пропрефектом Секции первой евангелизации Дикастерии по евангелизации и является президентом Междикастериальной комиссии по делам посвященных монахов.

Луис Антонио Тагле / фото: instagram.com/cardluistagle/

Известно, что Тагле критикует отношение церкви к ЛГБТ-сообществам, разведенным и повторно состоящим в браке католиков.

Маттео Зуппи

Кардинал из Италии, состоит на должности президента Итальянской епископской конференции, был архиепископом Болоньи. В 2023 году возглавил "миротворческую миссию в Украине" по поручении Франциска.

Маттео Зуппи / фото: instagram.com/repcohen/

Зуппи встречался с Владимиром Зеленским, в день, когда россияне подорвали Каховскую ГЭС. Также он встречался с Джо Байденом и разговаривал об Украине, обсуждая, как предотвратить депортацию украинских детей с оккупированных территорий в РФ.

Кардинал встречался и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы "оценить усилия по воссоединению украинских детей с их семьями и обмену пленными с целью достижения долгожданного мира".

Реймонд Берк

Епископ из США, получил должность кардинала в 2010 году, является сторонником латинской мессы и публично критиковал либеральные настрои Папы Франциска. Высказывал сомнения о том, что Франциск готов разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию.

Реймонд Берк / фото: instagram.com/cardinalraymondburke/

Также в 2004 году организация Bishop Accountability сообщила, что Берк игнорировал несколько обоснованных сообщений о сексуальных домогательствах со стороны некоторых священников. Подозреваемые в сексуальных домогательствах переводились в другие приходы и не подвергались наказаниям.

Марио Грэч

Кардинал из Мальты, получил назначение в 2020 году. Он говорил о необходимости обращаться к тем, кто отошел от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения.

Марио Грэч / фото: instagram.com/jstscu/

Считается умеренным преемником Папы Франциска.

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