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РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Алексей Тесля
23 апреля 2025, 12:57
6129
Враг собирает, осуществляет перегруппировку и переброску определенного количества сил и средств и из Крыма, и из РФ.
РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Важно:

  • РФ перебросила из Крыма в Запорожскую область технику и личный состав
  • Противник наращивает силы и на Приднепровском направлении

Пользуясь так называемым "пасхальным перемирием", российские войска перебросили из Крыма в Запорожскую область технику и личный состав, фиксируются признаки подготовки к активизации штурмов по всей линии фронта на юге.

Как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, враг активно действует на Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском направлениях, особенно вблизи населенных пунктов Привольное, Свободное поле, Малые Щербаки, Степное и Лепково. За последние сутки на Новопавловском направлении зафиксировано 17 штурмовых атак.

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Также противник наращивает силы и на Приднепровском направлении - в районе Олешек.

"По данным нашей разведки враг собирает, осуществляет перегруппировку и переброску определенного количества сил и средств и из Крыма, и из России, для того, чтобы продолжать штурмовые действия", - отмечает Волошин.

Волошин уточнил, что сейчас ресурса противника недостаточно для масштабного наступления, но достаточно для локальных штурмовых действий небольшими группами пехоты при поддержке техники.

"По данным нашей разведки особое место занимают такие легкомоторные средства, как мотоциклы, багги, квадроциклы, которые враг активно начал в последнее время применять в ведении штурмовых действий. Этими средствами можно быстро перемещаться по полю, они имеют высокую маневренность, и их достаточно трудно поражать или уничтожать и огневыми средствами, и дронами, FPV-дронами. Поэтому враг достаточно активно начал их применять", - заявил спикер.

По словам спикера, ежедневно украинские силы уничтожают до 20 мотоциклов и 5-7 единиц другой легкой техники.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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