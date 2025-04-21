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Зеленский анонсировал дату новых переговоров о мире и назвал цель Украины

Алексей Тесля
21 апреля 2025, 20:18
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Представители четырех стран будут работать в Лондоне, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский, Стармер, саммит
Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное из заявлений Зеленского:

  • Украина, США, Великобритания и Франция проведут переговоры в Лондоне
  • Цель Украины - достичь реального и длительного мира

Представители Украины, США, Великобритании и Франции проведут переговоры в Лондоне в среду, 22 апреля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают, а также подчеркнул, что "безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны".

Кроме того, лидеры Украины и Великобритании обсудили совместную работу в европейских форматах безопасности.

Screenshot
/ @ZelenskyyUa

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил во время разговора с журналистами. Так он ответил на вопрос о том, как скоро может быть прекращение огня в Украине.

Напомним, в Париже состоялись переговоры, которые были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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