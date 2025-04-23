'Горькая пилюля для Украины': СМИ опубликовали 7 пунктов мирного плана Трампа

Трамп позволит Путину сохранить почти все территории, которые он захватил у Украины.

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В Киеве сообщили скептически относятся к прогрессу в мирном соглашении - The Telegraph / Коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Вы узнаете:

Когда и где будет представлен американский мирный план

Что предлагают США для завершения войны

Каковы шансы того, что Украина и РФ согласятся на "план Трампа"

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне состоится очередной раунд переговоров по вопросу завершения российско-украинской войны. Предполагается, что США представят свой мирный план, который состоит из семи пунктов. В The Telegraph узнали детали этого плана.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп позволит хозяину Кремля Владимиру Путину сохранить почти все территории, которые он захватил у Украины.

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Американское предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над аннексированным Крымом и подразумевает фактическое признание других оккупированных территорий.

"Это означало бы заморозку нынешней линии фронта , что позволило бы Путину сохранить почти всю территорию, которую завоевала Россия", - пишет издание.

План включает некоторые изменения в пользу Украины. В частности, Россия должна будет отказаться от двух небольших территорий, которые сейчас занимают оккупационные войска.

Украина получит беспрепятственный доступ к устью реки Днепр, а Россия выведет свои войска из второй части Херсонской области.

7 пунктов мирного плана США

Первые два пункта мирного плана Трампа предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией.

Третий пункт требует, чтобы Украина воздержалась от стремления к членству в НАТО , хотя страна по-прежнему будет иметь возможность вступить в ЕС.

Четвертый пункт касается территории, поскольку Америка предлагает де-юре признать суверенитет России над Крымом, регионом Украины, который Путин незаконно аннексировал в 2014 году.

Под контроль США будет передана крупнейшая в Украине атомная электростанция в Запорожье, которая в настоящее время зхвачена российскими войсками.

Согласно шестому пункту, Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны.

Седьмой пункт поднимает вопрос о возможности новых отношений между Америкой и Россией, утверждая, что все санкции США будут сняты, и две страны смогут начать сотрудничать в сфере энергетики.

Отмечается также, что европейские страны могли бы развернуть силы обеспечения безопасности, чтобы удержать Путина от повторного вторжения, однако план не обязывает США гарантировать безопасность любого такого развертывания.

Спецпредставитель США генерал Кит Келлог, надеется получить согласие Украины на этот план в среду. Его коллега Стив Виткофф затем отправится в Москву и представит план Путину.

Ожидалось, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах, но во вторник вечером он отказался от участия.

"Этот план станет горькой пилюлей для Украины, поскольку она потеряет территорию, не получив никаких четких гарантий безопасности со стороны США", - пишут журналисты.

Чиновники в Киеве сообщили The Telegraph, что они скептически относятся к прогрессу в мирном соглашении.

Еще одна проблема в том, что Путин может не захотеть отказаться даже от ограниченной украинской территории, которую предлагают США.

Спецпредставители Трампа по завершению войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 23 апреля в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами относительно завершения российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.

По данным Bloomberg, мирное предложение США фактически заморозит линию фронта в Украине. При этом Россия сохранит фактический контроль над частью остальной территории, которую ее силы в настоящее время занимают на востоке и юге Украины.

Axios со ссылкой на источники пишет, что США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.

22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня.

Российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о готовности остановить боевые действия в Украине на линии фронта в рамках усилий для достижения мирного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом.

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