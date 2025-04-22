Путин заявил о желании остановить войну и отказаться от 4 областей Украины - FT

Диктатор якобы готов отказаться от подконтрольных Украине территорий Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

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Путин заявил о готовности прекратить войну / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о готовности остановить боевые действия в Украине на линии фронта в рамках усилий для достижения мирного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он якобы сказал спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу в Санкт-Петербурге, сообщает FP.

При этом Путин утверждает, что "может отказаться от своих претензий на территории четырех украинских областей". Речь идет о подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

При этом российский диктатор не планирует выводить войска из Крыма, поэтому США предлагают признать полуостров собственностью РФ.

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В то же время европейские чиновники считают такую уступку лишь приманкой, чтобы Трамп принял их и навязал Украине.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от вещей, чтобы Трамп мог претендовать на победу", - сказал один из них.

Согласно вероятному соглашению, Украина должна отказаться от желания отвоевать оккупированные территории, а РФ обещает остановить наступление. Россия также выступает против военного присутствия стран НАТО в Украине.

Отмечается, что Трамп хочет заключить мирное соглашение до 30 апреля, чтобы уложиться в 100-дневный срок, в течение которого обещал прекратить войну в Украине.

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