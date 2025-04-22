Путин заявил о желании остановить войну и отказаться от 4 областей Украины - FT

Российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о готовности остановить боевые действия в Украине на линии фронта в рамках усилий для достижения мирного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он якобы сказал спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу в Санкт-Петербурге, сообщает FP.
При этом Путин утверждает, что "может отказаться от своих претензий на территории четырех украинских областей". Речь идет о подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.
При этом российский диктатор не планирует выводить войска из Крыма, поэтому США предлагают признать полуостров собственностью РФ.
В то же время европейские чиновники считают такую уступку лишь приманкой, чтобы Трамп принял их и навязал Украине.
"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от вещей, чтобы Трамп мог претендовать на победу", - сказал один из них.
Согласно вероятному соглашению, Украина должна отказаться от желания отвоевать оккупированные территории, а РФ обещает остановить наступление. Россия также выступает против военного присутствия стран НАТО в Украине.
Отмечается, что Трамп хочет заключить мирное соглашение до 30 апреля, чтобы уложиться в 100-дневный срок, в течение которого обещал прекратить войну в Украине.
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