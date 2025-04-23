Трамп передал Украине "последнее предложение" о мире: СМИ выяснили, в чем его суть

Киев считает предложение американской стороны крайне предвзятым в пользу России.

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"Окончательное предложение" Трампа о мире требует от Украины принять российскую оккупацию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

В чем состоит "мирный план" Трампа

Как на документ отреагировала украинская сторона

На переговорах в Париже на прошлой неделе США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, одностраничный документ описывается как "окончательное предложение президента Трампа".

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"Белый дом настаивает, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат соглашение в ближайшее время", - сказал собеседник журналистов.

Что предусматривает "мирный план" Трампа:

значительные уступки со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключал возможность признания Крыма российским;

признание частей четырех областей на востоке и юге Украины территориями, находящимися под контролем России.

Как сообщил источник, близкий к украинскому правительству, Киев считает это предложение крайне предвзятым в пользу России.

"В предложении очень четко указано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь туманно и обще очерчено, что получит Украина", – сказал собеседник.

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 23 апреля в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами относительно завершения российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.

Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

По данным The Wall Street Journal, в рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о готовности остановить боевые действия в Украине на линии фронта в рамках усилий для достижения мирного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он якобы сказал спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу в Санкт-Петербурге.

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