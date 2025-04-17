Рубио и Уиткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже: первые детали

США и европейские партнеры проводят второй раунд переговоров в Париже об Украине.

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Второй раунд переговоров в Париже стартовал / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

В Париже стартовал второй раунд переговоров

Рубио и Уиткофф встретились с Ермаком и Умеровым

Обсуждались вопросы прекращения войны и будущие инициативы в рамках "коалиции решительных"

В Париже начался второй раунд высокого уровня переговоров между представителями США и европейскими партнерами. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Уиткофф провели встречу с руководителем ОПУ Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило The Guardian.

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Уиткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

видео дня

Перед началом встречи Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел к обсуждению ключевых международных вопросов с американской делегацией.

Основное внимание стороны уделили усилиям по прекращению российской агрессии против Украины и перспективам мирного урегулирования. В контексте этого обсуждались недавние контакты между Макроном и Дональдом Трампом, а также будущие инициативы в рамках так называемой "коалиции решительных". Кроме того, на повестке дня были таможенная политика между Евросоюзом и США, а также ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

После переговоров с Макроном начался второй раунд консультаций Рубио и Уиткоффа с представителями правительств Великобритании, Германии, Франции и Украины.

Зеленский - о переговорах в Париже

Президент Владимир Зеленский на брифинге рассказал, что Украина обсуждает с Британией, Францией и Германией гарантии безопасности в Париже. По его словам, министр обороны Украины проведет отдельную встречу с министром обороны Великобритании, затем пройдет встреча министров иностранных дел четырех стран, а в конце будет встреча всех представителей стран вместе с представителями США.

"Наша позиция - то, что мы обсуждаем контингент, гарантии безопасности и соответствующую коалицию, о которой вы знаете, - это отдельная наша наработка. Также обсуждается вопрос прекращения огня, срывов прекращения огня с российской стороны", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что не знает, чем завершится встреча. Однако Украина услышит все стороны и будет знать все детали.

"С президентом Макроном мы обсудили, что мандата у моей команды и его команды нет на обсуждение территорий Украины, а их мандат, который я им дал, - обсуждение прекращения огня, включая различные форматы. Желательно - полное прекращение огня, безусловное. Но можно обсуждать безусловное прекращение огня по гражданской инфраструктуре, энергетике, по морю - то есть то, что мы до этого обсуждали. Украина готова к безусловному прекращению огня, как мы это декларировали после предложения США. Какое сегодня будет предложение сторон - посмотрим", - подчеркнул он.

Президент также резко раскритиковал спецпредставителя США Стива Уиткоффа за его слова относительно статуса пяти регионов Украины. Он заявил, что Уиткофф фактически озвучивает нарративы Кремля.

"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, а до прекращения огня мы не обсуждаем территории... Я не вижу у него (Уиткоффа - Главред) мандата обсуждать украинские территории, потому что это наши территории. Поэтому не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, но мы это слышали как чушь Путина, не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах", - сказал глава государства.

Переговоры в Париже и заявления Уиткоффа - что известно

Как сообщал Главред, в четверг, 17 апреля, в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча украинской делегации с представителями стран "коалиции решительных". Стороны обсудили условия перемирия, введение иностранного военного контингента и гарантии безопасности для Украины.

Ранее Уиткофф сообщил, что темой переговоров с Путиным был "устойчивый режим прекращения огня", в частности - судьба Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявления спецпредставителя США Стива Уиткоффа о возможном соглашении с Россией по пяти оккупированным регионам. На пресс-конференции в Одессе после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте он подчеркнул, что Украина - унитарное государство, и только украинский народ может решать вопросы ее территорий.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не откажется от оккупированных территорий, не согласится на ограничение своей обороноспособности и имеет право сама выбирать союзников.

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