Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

Главное из заявлений Подоляка:
- Трамп может принять решение о продаже американского оружия Украине
- Для США выгодна продажа оружия Украине
Президент США Дональд Трамп примет решение о продаже американского оружия Украине, как только разочаруется в действиях российского диктатора Владимира Путина.
"И я думаю, что как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они вроде бы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.
По его словам, отказываться от поставок оружия в Украину, особенно на коммерческой основе, - это непрагматично для Трампа.
"Для производителей оружия, которые являются донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно положительное, потому что оно увеличивает доходность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний Он может там делать любые заявления, но продавать оружие в полном объеме, особенно оружие, которое является эффективным сегодня против российского оружия, которое является прямым конкурентом американских оружейников, это очевидные плюсы", - добавил Подоляк.
Отношения Украины и США - последние новости по теме
Ранее Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны. Президент США заявил, что виновными в агрессии РФ против Украины являются президент Зеленский и экс-глава Белого дома Байден и подчеркнул важность прекращения войны.
Напомним, ранее Зеленский резко высказался насчет позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса. Джей Ди Вэнс говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору, рассказал Владимир Зеленский.
Как сообщал Главред, Зеленский ранее пригласил Трампа в Украину. Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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