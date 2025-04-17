Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

США могут способствовать нанесению максимального ущерба РФ на поле боя, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк спрогнозировал решение Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

Главное из заявлений Подоляка:

Трамп может принять решение о продаже американского оружия Украине

Для США выгодна продажа оружия Украине

Президент США Дональд Трамп примет решение о продаже американского оружия Украине, как только разочаруется в действиях российского диктатора Владимира Путина.

"И я думаю, что как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они вроде бы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

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По его словам, отказываться от поставок оружия в Украину, особенно на коммерческой основе, - это непрагматично для Трампа.

"Для производителей оружия, которые являются донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно положительное, потому что оно увеличивает доходность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний Он может там делать любые заявления, но продавать оружие в полном объеме, особенно оружие, которое является эффективным сегодня против российского оружия, которое является прямым конкурентом американских оружейников, это очевидные плюсы", - добавил Подоляк.

Отношения Украины и США - последние новости по теме

Ранее Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны. Президент США заявил, что виновными в агрессии РФ против Украины являются президент Зеленский и экс-глава Белого дома Байден и подчеркнул важность прекращения войны.

Напомним, ранее Зеленский резко высказался насчет позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса. Джей Ди Вэнс говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору, рассказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, Зеленский ранее пригласил Трампа в Украину. Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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