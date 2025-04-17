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США публично стали на сторону РФ - Вашингтон проголосовал против резолюции ООН

Руслана Заклинская
17 апреля 2025, 17:30
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США оказались в одном лагере с Россией и ее сторонниками по результатам голосования в ООН.
США публично стали на сторону РФ - Вашингтон проголосовал против резолюции ООН
США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую агрессию РФ роты Украины
  • Резолюцию поддержали 105 стран, 33 воздержались, 9 - выступили
  • США не поддержали резолюцию, потому что якобы некоторые формулировки не способствуют достижению мира

Генеральная ассамблея ООН приняла 16 апреля резолюцию, подтверждающую важность сотрудничества с Советом Европы и осуждающую российскую агрессию против Украины. Документ поддержали 105 стран, 33 воздержались, а 9 - выступили против, среди которых были США. Об этом стало известно из заявления представительства США в ООН.

Резолюцию внесла Литва и Люксембург. Основная цель документа - защита прав человека, поддержка демократии и содействие верховенству права.

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В преамбуле резолюции отмечается, что Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами из-за агрессии России против Украины, а ранее - против Грузии. Также в документе упоминается работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Несмотря на активную поддержку Украины в других форматах, США не поддержали эту резолюцию. Представительство США при ООН объяснило свое решение тем, что документ содержит формулировки, которые "не способствуют достижению мира".

"Нынешняя резолюция повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые Соединенные Штаты считают бесполезными для продвижения дела мира. Мы уверены, что длительное решение российско-украинской войны имеет наибольшее значение для членов Совета Европы, как и для США", - говорится в заявлении США.

США публично стали на сторону РФ - Вашингтон проголосовал против резолюции ООН
Голоование за резолюцию ООН / Фото: скриншот

США фактически дали понять, что в нынешней формулировке резолюция может препятствовать дипломатическим усилиям по завершению войны, хотя прямо не отрицают факт агрессии РФ.

Кроме США, против резолюции проголосовали Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия и Судан. Эти страны известны своей пророссийской позицией или тесными политическими связями с Кремлем.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Совет Безопасности ООН / Инфографика: Главред

Резолюция ООН - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, администрация Дональда Трампа пытается заблокировать резолюцию ООН, подготовленную Украиной и ЕС, которая осуждает российское вторжение. США предлагают альтернативный текст, приравнивающий действия Украины к действиям России, указывая на "потери с обеих сторон".

Также конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил о внесении резолюции, которая подтверждает, что США не признают попытки России аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Документ закрепляет поддержку территориальной целостности Украины и международного права, а также повторяет отказ США признавать советскую аннексию стран Балтии.

Кроме этого, 24 февраля США также не поддержали украинскую резолюцию по осуждению вторжения РФ, призвав сосредоточиться на прекращении войны. Представительница США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон настаивает на принятии альтернативного документа.

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Что такое Генеральная Ассамблея ООН?

Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

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