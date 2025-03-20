В США представили важную резолюцию об украинских территориях

Эта резолюция отвергает претензии РФ на суверенную украинскую территорию.

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В США представили резолюцию об украинских территориях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБР имени Константина Пестушка, depositphotos.com/ua

Что известно:

В США представили резолюцию по территориям Украины

Резолюция отрицает признание незаконной российской оккупации

В США представили резолюцию по Украине, которая отвергает претензии РФ на суверенную украинскую территорию. Об этом заявил конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о Крыме. Эта резолюция гарантирует, что ни одна политика или действие США не будет предусматривать признание незаконной российской операции.

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Этот документ также закрепляет непоколебимую приверженность США независимости Украины, ее территориальной целостности и международному праву.

"Вместе с руководителями делегации Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессменом Майком Тернером и конгрессменом Джерри Коннолли, я представил Резолюцию о непризнании - определяющее заявление о политике США против незаконной войны (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - пояснил он.

Также США отказіваются признавать советскую аннексию стран Балтии.

"Мы никогда не должны легитимизировать агрессивную войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", - подчеркнул конгрессмен.

Переговор Зеленского и Трампа - главные новости

Как сообщал Главред, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основными темами обсуждения стали возможность прекращения ударов по гражданской инфраструктуре, установление режима прекращения огня и усиление оборонных возможностей Украины.

Зеленский согласился воздержаться от ударов по энергетическим объектам России, если Москва также будет придерживаться аналогичных условий. Лидеры также обсудили вероятность частичного прекращения огня.

Кроме этого, Зеленский во время разговора обратился к Трампу с просьбой о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, для защиты гражданского населения от российских атак. Трамп выразил готовность рассмотреть возможность предоставления такой помощи, в частности через координацию с европейскими партнерами.

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