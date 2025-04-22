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Зеленский ответил Путину: "Смотрите, что-то мы знаем"

Виталий Кирсанов
22 апреля 2025, 21:44обновлено 22 апреля, 22:38
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Зеленский предупредил, что быстро согласовать все условия мирного соглашения будет невозможно.
Зеленский ответил Путину
Зеленский ответил Путину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Россия боится реальных переговоров
  • Украинская делегация в Лондоне будет иметь мандат для обсуждения прекращения огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня. Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве во вторник, 22 апреля.

В то же время, по его мнению, Россия боится реальных переговоров.

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"О чём разговаривают Америка с Россией. Смотрите, что-то мы знаем. Никого не обвиняем, но что-то знаем. Надеемся, что мы знаем много из того, что должны знать. Я имею в виду именно вопрос Украины. Что касается россиян, я считаю, что они как раз боятся прямых переговоров. Я так считаю. Какие сигналы они показывают… Я не знаю для чего. Возможно, действительно боятся, что американцы выйдут из формата переговоров, а может наоборот делают это для того, чтобы американцы вышли. Не знаю", - отметил президент.

Он добавил, что у него есть свои выводы по этому вопросу, однако, он оставит их при себе.

"А что касается любых переговоров, где результат? Если россияне, а от них это зависит, к полному прекращению огня… После полного прекращения огня, с пониманием, на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними. К любому", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, украинская делегация, которая в среду проведёт встречу с высокопоставленными представителями западных стран в Лондоне, будет иметь мандат для обсуждения как полного, так и частичного прекращения огня.

Зеленский предупредил, что быстро согласовать все условия мирного соглашения будет невозможно.

Ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной. Как писало Reuters, неожиданное предложение Путина произошло на фоне угроз из США, которые давили на Россию с условиями, что готовы отказаться от своих мирных усилий, если не будет достигнут хоть какой-то прогресс.

"Пасхальное перемирие Путина" - последние новости по теме

Как писал Главред, 19 апреля российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 00:00 21 апреля с обещанием прекратить все боевые действия. При этом за час до путинского перемирия Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области, а над самим Киевом появился вражеский БПлА.

В свою очередь и Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предлагает Москве отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.

Аналитики проекта DeepState отмечали, как россияне используют "перемирие" на фронте. По их данным, во время "перемирия" враг подтягивает резервы и обустраивает позиции.

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