Заморозка конфликта и "территориальный обмен": у Трампа назвали условие Киеву

Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, заявил Джей Ди Вэнс.

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Джей Ди Вэнс высказался об условиях завершения войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Главное из заявлений Вэнса:

Для России и Украины настало время для переговоров о завершении войны

Украина и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что для России и Украины настало время для переговоров для завершения войны, иначе США выйдут из этого процесса.

"Нынешние линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта", — цитирует его Вloomberg.

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По словам представителя вашингтонской администрации, это будет означать, что и Украина и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нужно будет сделать определенный территориальный обмен", — сказал вице-президент Соединенных Штатов.

Вэнс добавил, что хотя граница может не закончиться такими же линиями фронта, как сейчас, для того, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".

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Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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