Заморозка конфликта и "территориальный обмен": у Трампа назвали условие Киеву

Главное из заявлений Вэнса:
- Для России и Украины настало время для переговоров о завершении войны
- Украина и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что для России и Украины настало время для переговоров для завершения войны, иначе США выйдут из этого процесса.
"Нынешние линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта", — цитирует его Вloomberg.
По словам представителя вашингтонской администрации, это будет означать, что и Украина и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.
"Нужно будет сделать определенный территориальный обмен", — сказал вице-президент Соединенных Штатов.
Вэнс добавил, что хотя граница может не закончиться такими же линиями фронта, как сейчас, для того, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.
Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.
Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.
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Издание Bloomberg
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