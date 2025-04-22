Перемирие было обманом: Братчук рассказал, что готовили оккупанты на фронте

Под предлогом перемирия на Пасху враг провел ротации и расчищал пространство для наступательных действий.

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ВСУ сдержали штурм врага на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 ОАБр, Минобороны РФ

Что сказал Братчук:

Во время перемирия враг по всему фронту проводил ротации

РФ нарушила перемирие на Херсонщине более ста раз

Оккупанты накопили штурмовые группы

Оккупационная армия страны-агрессора России использовала так называемое пасхальное перемирие для того, чтобы провести ротацию и подготовить себе пространство для возможного наступления.

Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, враг также на отдельных участках фронта пытался осуществлять разминирование и убирать уничтоженную ВСУ технику.

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Относительно нарушения оккупантами режима тишины Братчук отметил, что, например, на Ореховском направлении произошло боевое столкновение 21 апреля. Но все попытки россиян продвинуться вперед оказались безуспешными.

Орехов / Инфографика: Главред

"По Херсону и Херсонским громадам враг за сутки так называемого перемирия нарушил свое обещание 130 раз. Речь идет об использовании FPV-дронов и артиллерийских обстрелах", - подчеркнул спикер УДА.

Братчук добавил, что командование РФ также не сидело, сложа руки. На юге за сутки так называемого перемирия враг накопил штурмовые группы для атаки островов в дельте Днепра.

"Здесь ситуация осталась без изменений - враг пытается выйти на правый берег, но его действия вполне предсказуемы. Мы четко понимаем, что делает враг, и ответ будет адекватным", - сказал он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что вблизи государственной границы на территории Сумской области и на сопредельной территории РФ продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с пограничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины.

Ранее также в НГУ сообщили, что группа российских пехотинцев попала в плен к украинским бойцам на Купянском направлении. Захватчики хотели закрепиться на позиции, однако реализацию вражеского плана сорвали украинские защитники.

Накануне, как писал Главред, стало известно и то, что подразделения Сил обороны Украины смогли оттеснить российских оккупантов в районе Удачного Донецкой области.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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