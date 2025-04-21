ВСУ отбросили россиян на юге, РФ продвинулась в двух областях – DeepState

Важно:
- Сил обороны Украины смогли оттеснить российских оккупантов
- Враг сумел продвинуться в двух областях
Подразделения Сил обороны Украины смогли оттеснить российских оккупантов в районе Удачного Донецкой области.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.
Уточняется, что при этом враг сумел продвинуться в районе Каменского Запорожской области и в Днепроэнергии Донецкой области.
"Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм с новыми резервами. Враг пытался безуспешно провести штурмовые действия, попытки РФ улучшить тактическое положение оказались тщетными.
Напомним, в DeepState назвали направление продвижения врага. Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец.
Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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