ВСУ отбросили россиян на юге, РФ продвинулась в двух областях – DeepState

Враг сумел продвинуться в районе Каменского Запорожской области и в Днепроэнергии Донецкой области.

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ВСУ отбросили оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: 61-а ОМБр, 4 ОТБр

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Сил обороны Украины смогли оттеснить российских оккупантов

Враг сумел продвинуться в двух областях

Подразделения Сил обороны Украины смогли оттеснить российских оккупантов в районе Удачного Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

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/ deepstatemap.live

Уточняется, что при этом враг сумел продвинуться в районе Каменского Запорожской области и в Днепроэнергии Донецкой области.

"Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм с новыми резервами. Враг пытался безуспешно провести штурмовые действия, попытки РФ улучшить тактическое положение оказались тщетными.

Напомним, в DeepState назвали направление продвижения врага. Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

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