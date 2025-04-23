Звезда "Игры престолов" опозорился визитом в РФ - детали

Бьернссон заявился в Сибирь, чтобы поиграть мышцами.

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Хафтор Бьернссон новости - актер приехал в Россию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thorbjornsson, imdb.com

Кратко:

"Гора" Клиган из "Игры престолов" приехал в рф на соревнования

Атлета захейтили с Сети

Исландский актер и стронгмен Хафтор Бьернссон получил известность благодаря участию в сериале "Игра престолов" - в нем он сыграл "Гору" Клигана. Правда, украинских поклонников фэнтезийной драмы силач разочаровал - недавно Бьернссон приехал в Красноярск.

В стране-оккупанте он принял участие в мультиспортивном фестивале Siberian Power Show. Появление звездного гостя широко освещалось в социальных сетях мероприятия.

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Своими успехами в Красноярске в Instagram делился и сам Хафтор. Например, он установил новый рекорд соревнования, подняв штангу весом 425 килограммов.

Хафтор Бьернссон новости - актер приехал в Россию / instagram.com/siberianpowershow

Впрочем, в социальных сетях энтузиазм Хафтора Бьернссона разделили далеко не все. В комментариях украинцы, и те, кто поддерживает Украину, недоумевают, как стронгмен мог допустить поездку на территорию страны-агрессора.

Хафтор Бьернссон новости - актер приехал в Россию / instagram.com/thorbjornsson

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Кто такой Хафтор Бьернссон? Хафтор Юлиус Бьернссон - исландский спортсмен и актер, победитель (2018) и многократный призер соревнований за звание "Самый сильный человек планеты". Начал профессиональную спортивную карьеру в 2006 году в качестве баскетболиста. С 2008 года после травмы колена покинул баскетбол и переквалифицировался на силовой экстрим. Десять раз (с 2010 по 2020 год) признавался самым сильным человеком Исландии, сообщает Википедия. Сыграл Григора "Гору" Клигана в сериале "Игра престолов" (17 эпизодов).

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