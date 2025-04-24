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"Проигранный бой, но не битва": почему Украине не нужно продление перемирия

Анна Ярославская
24 апреля 2025, 02:30
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Важно, чтобы не "сползла" Европа, считает Олег Жданов.
'Проигранный бой, но не битва': почему Украине не нужно продление перемирия
Украине сейчас нужна сильная дипломатия / Коллаж: Главред, фото: Главред, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Главные тезисы:

  • Хорошо, что Украина не вляпались в продление "перемирия"
  • Трамп не даст Украине даже ржавого патрона
  • Киеву сейчас нужна сильная дипломатия

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает положительным моментом тот факт, что "перемирие" продолжалось только на Пасху и не было продлено.

По его словам, Украина осталась на относительно нормальных позициях.

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"Для нас хорошо, что мы не вляпались в продление "перемирия", на чем настаивал Трамп. Это позитив для нас. Это – проигранный бой, но не проигранное сражение, не проигранная битва", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Жданов считает, что сейчас важно, чтобы не "сползла" Европа.

"Если Европа останется с нами на тех же позициях, то Трамп может "отвалиться" из переговорного процесса. Вообще, сегодня нет смысла держаться за Трампа. Кто еще надеется на то, что Трамп даст нам оружие? Трамп не даст Украине даже ржавого патрона! Он уже четко и ясно сказал, что никакой военной помощи США не будут оказывать Украине", - объяснил он.

Военный эксперт добавил, что Украине сейчас нужна сильная дипломатия.

"На примере этого несостоявшегося перемирия нужно разъяснить и нашим партнерам, и Соединенным Штатам, в чем проблема давления только на одну сторону конфликта. Если нам это удастся, мы получим огромный плюс; если не удастся – это будет нехорошей тенью висеть на нас", - резюмировал Жданов.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня.

23 апреля в Лондоне США представят свой мирный план, который состоит из семи пунктов.

Axios со ссылкой на источники пишет, что США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.

По данным Bloomberg, мирное предложение США фактически заморозит линию фронта в Украине. При этом Россия сохранит фактический контроль над частью остальной территории, которую ее силы в настоящее время занимают на востоке и юге Украины.

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