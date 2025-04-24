РФ запустила вторую волну ракет: Ту-95 выполнили маневры, с моря летят 'Калибры'

РФ запустила новую группу "Калибров" из Черного моря.

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Ту-95МС осуществили вероятные пуски ракет / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вероятно, осуществили пуски ракет типа Х-101/Х-55 утром 24 апреля. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По предварительной информации, пуски крылатых ракет осуществлены из района Саратовской области. Пуск осуществили все 6 вражеских бомбардировщиков Ту-95МС.

"Был ли пуск выполнен фактически, или это имитация узнаем через час, около 04:20", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что ракеты могут приблизиться к украинскому воздушному пространству в ближайшие часы. По прогнозам, ракеты выпущены из бомбардировщиков, появятся у границ Украины около 04:20-04:40.

Кроме этого, мониторы сообщили, что россияне запустили новую группу крылатых ракет, предварительно типа "Калибр", из Черного моря. Сейчас ракеты перелетают Кировоградскую область в северо-западном направлении.

По данным Воздушных сил, первые ракеты с Ту-95 летят через Сумскую область на Черниговщину.

Атака РФ по Украине - последние новости

В ночь на 24 апреля Россия осуществила новую массированную атаку на Украину. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря, а также с аэродрома "Оленья" вывели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Атака была направлена на Киев и Харьков, где в нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и на автостоянках. По предварительным данным, по меньшей мере 21 человек пострадал.

В Харькове город подвергся ударам со стороны по меньшей мере семи ракет, в результате чего повреждены несколько частных домов. Позже атаковали и дроны.

Как сообщал Главред, разведка НАТО зафиксировала увеличение производства ракет в России, что свидетельствует о накоплении запасов для будущих массированных атак. Россия также получает ракеты от Северной Кореи, что позволяет ей поддерживать высокий уровень ударных возможностей, даже несмотря на временное снижение интенсивности атак.

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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