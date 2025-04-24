Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

Мурат Налчаджиоглу удивил своим признанием.

https://glavred.info/starnews/murat-nalchadzhioglu-vpervye-vyskazalsya-o-predatelnice-lorak-prichina-10658735.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу - отношения с Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

Мурат Налчаджиоглу заговорил о предательнице Лорак

О чем он с ней не разговаривал

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу решил дать интервью блогеру Богдану Беспалову.

На своей странице в Instagram Беспалов опубликовал анонс интервью, а вот полная версия будет доступна 27 апреля.

видео дня

Как оказалась, в анонсе Мурат прокомментировал отношения со своей первой женой – певицей Ани Лорак, которая с 2014 года живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране.

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали политику", - сказал бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу дал интервью / фото: скрин instagram.com, Богдан Беспалов

Напомним, у Налчаджиоглу и Лорак есть общая дочь София, которая живет в Москве с мамой, но часто прилетает к отцу в Турцию или же они отправляются проводить время в других странах.

София Налчаджиоглу выросла похожей на маму / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ранее Мурат никогда не комментировал отношения с бывшей женой. Кстати, предательница недавно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, тайная свадьба прошла на Мальдивах, а официальный брак пара заключила в Испании.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред