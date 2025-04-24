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Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

Элина Чигис
24 апреля 2025, 08:12
171
Мурат Налчаджиоглу удивил своим признанием.
Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - отношения с Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

  • Мурат Налчаджиоглу заговорил о предательнице Лорак
  • О чем он с ней не разговаривал

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу решил дать интервью блогеру Богдану Беспалову.

На своей странице в Instagram Беспалов опубликовал анонс интервью, а вот полная версия будет доступна 27 апреля.

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Как оказалась, в анонсе Мурат прокомментировал отношения со своей первой женой – певицей Ани Лорак, которая с 2014 года живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране.

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали политику", - сказал бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу дал интервью
Мурат Налчаджиоглу дал интервью / фото: скрин instagram.com, Богдан Беспалов

Напомним, у Налчаджиоглу и Лорак есть общая дочь София, которая живет в Москве с мамой, но часто прилетает к отцу в Турцию или же они отправляются проводить время в других странах.

София Налчаджиоглу выросла похожей на маму
София Налчаджиоглу выросла похожей на маму / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ранее Мурат никогда не комментировал отношения с бывшей женой. Кстати, предательница недавно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, тайная свадьба прошла на Мальдивах, а официальный брак пара заключила в Испании.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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