"Будут попытки наступления": есть ли угроза открытия РФ нового фронта

Последние полгода в РФ жалуются на конфликты в армии и нехватку людей, говорит Иван Ступак.

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/ Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, МО РФ

Важное из заявлений Ступака:

Будет попытка наступления РФ на Покровском направлении

У РФ просто нет сейчас возможностей для "сюрпризов" на фронте

У страны-агрессора нет ресурсов для того, чтобы открывать еще один фронт, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Да, будут попытки наступления на Покровском направлении, будут дожимать Запорожское, но чтобы собрать, условно говоря, 200 тысяч новых людей и пойти, например, в Черниговскую область — на сегодня это просто нереально, учитывая имеющиеся открытые данные", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

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В то же время эксперт говорит, что у РФ просто нет сейчас возможностей для "сюрпризов" на фронте. По словам Ступака, последние полгода российские военные эксперты жалуются на конфликты в армии и нехватку людей.

"И снова возвращаюсь к тезису, который не раз озвучивал: огромная тревога у них связана с тем, что из-за больших потерь на некоторых участках фронта они могут оголить другие направления. Это реально может привести к повторению ситуации, как в Харьковской области в 2022 году — фланг посыплется. Именно этого очень боятся российские военкоры — не те, что в студиях сидят, а те, кто ездит по фронтам, видит ситуацию собственными глазами", - добавил собеседник.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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