"Бабка хайпует": путинистка Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

Даже россияне в шоке из-за наглости и самоуверенности певицы Ларисы Долиной.

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Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры / Коллаж Главред, фото КП, Instagram/ xtina

Кратко:

Что сказала Долина по поводу вокала Агилеры

Что написали ей комментаторы

Путинистка Лариса Долина, которая недавно якобы специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда, раскритиковала вокал мировой знаменитости, певицу Кристину Агилеру.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал "Дневники знаменитостей", по мнению престарелой мумии Долиной, "народная артистка РФ" считает, что американская певица поёт слишком громко и её неинтересно слушать.

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Долина раккритиковала Агилеру / Скриншот "Дневники знаменитостей"

Долина также убеждена, что у Агилеры попросту даже нет хорошего музыкального продюсера. Между тем, в комментариях началось настоящее "веселье". Преданные российские поклонники вовсю критикуют Долину за эти высказывания.

Долина раккритиковала Агилеру / Скриншот "Дневники знаменитостей"

"Господи , вот ведь Кристина Агилера узнает и расстроится, что где-то кто-то пытается плюнуть в ее сторону", "Мания величия затмевает здравый смысл. Агилеру знает весь мир, а Долину где знают", "Долина, займись уже семьёй, ты уже никому не интересна: на пенсию на пенсию", "Бабка хайпует по своему: критикует многих и вообще как-то странно. Ну, возраст у бабки, ей простительно", - пишут россияне.

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Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

Ранее также певица Лариса Долина, которая родом из Одессы, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, поделилась, как испортились ее отношения с Аллой Пугачевой. Как заявила путинистка в комментарии для росСМИ, все произошло из-за российского композитора Горобца.

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Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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