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В Раде хотят заблокировать одну из норм закона о мобилизации: кого касается

Яна Ставская
4 июня 2024, 22:25
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Сейчас в армию могут мобилизовать граждан с 25 лет.
В Раде хотят заблокировать одну из норм закона о мобилизации: кого касается
Депутаты хотят "откатить" законопроект / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках всеобщей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

Как рассказал в эфире Новини.LIVE нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев, законопроект, который предусматривает соответствующую инициативу, якобы поддержало "большинство фракций", однако самого текста в парламентском зале еще нет.

Согласно еще не рассмотренной Радой инициативе отдельных депутатов, граждане в возрасте с 25 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

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При этом Соболев по неизвестным мотивам ошибся в своем заявлении, утверждая, что новый закон о мобилизации предусматривает якобы призыв 18-летних мужчин.

"Мы внесли очень простой законопроект, который поддержало большинство фракций. Возможно, завтра (5 июня, - Главред) он пойдет в зал. (Речь идет о) четких двух нормах: ни при каких обстоятельствах молодежь 18-25 лет, тем более если это учащаяся молодежь, не может быть мобилизована кроме ее собственного желания", - высказался нардеп.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация с 25 лет - главное

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Также были подписаны законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета военнообязанных.

Зеленский объяснил решение тем, что Силы обороны "нуждаются в замене молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны".

Закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ждал подписи президента Украины Владимира Зеленского аж 10 месяцев - с момента его принятия Верховной Радой за основу и в целом.

В Генштабе считают, что мобилизация военнообязанных с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды ВСУ около 100 тысяч новых бойцов.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

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