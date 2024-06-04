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ПВО, свет и фортификации на границе: Зеленский раскрыл подробности Ставки

Руслана Заклинская
4 июня 2024, 19:44
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На Ставке верховного главнокомандующего доложили главы четырех ОВА, рассказал президент.
ПВО, свет и фортификации на границе: Зеленский раскрыл подробности Ставки
Зеленский провел Ставку / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев и первым делом провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Руководство обсудило ситуацию на фронте и в приграничных с РФ областях. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Больше всего боев и тяжелее всего атаки в Донецкой области. Фактически основное направление российских ударов. Конечно, ситуацию на юге, на Харьковщине, в районах приграничья Сумской и Черниговской областей мы тоже сегодня рассмотрели. Я благодарен каждому подразделению, каждому командиру и солдату, благодаря которым удалось стабилизировать Харьковское направление", - сказал Зеленский.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях фронта. Также президент заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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"Были доклады: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что на Ставке обсудили подготовку и комплектование личным составом бригад и резервов.

"Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций - о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом", - добавил Зеленский.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в течение последних трех дней напряженная ситуация сохраняется на секторе Авдеевка-Покровск в Донецкой области. Однако оккупанты там не достигли значительных успехов.

Оккупанты продвинулись в двух областях Украины. Военные аналитики отмечают продвижение врага в двух областях Украины. В Запорожской области в районе россияне имеют незначительные успехи у населенного пункта Нестерянка. Также оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Сокол и Семеновка Донецкой области.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. Самые тяжелые бои идут в направлении Покровского. Кроме этого, российские оккупанты атакуют и на севере Харьковской области.

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