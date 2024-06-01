Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState назвали "горячие" направления

Военные аналитики отмечают продвижение врага в двух областях Украины.

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Армия РФ продвинулась на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Подразделения российской оккупационной армии продвинулись возле населенных пунктов на востоке и юге Украины.

О вражеском продвижении возле нескольких населенных пунктов Украины идет речь в сообщении ресурса DeepState.

Аналитики отмечают продвижение врага в Запорожской области в районе населенного пункта Нестерянка.

видео дня

/ deepstatemap.live

Кроме того, также враг продвинулся у населенных пунктов Сокол и Семеновка Донецкой области.

/ deepstatemap.live

/ deepstatemap.live

Также зафиксировано продвижение противника в городе Часов Яр в Донецкой области.

/ deepstatemap.live

По сведениям аналитиков DeepState, у Невского продолжаются бои.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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