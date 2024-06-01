Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState назвали "горячие" направления

Подразделения российской оккупационной армии продвинулись возле населенных пунктов на востоке и юге Украины.
О вражеском продвижении возле нескольких населенных пунктов Украины идет речь в сообщении ресурса DeepState.
Аналитики отмечают продвижение врага в Запорожской области в районе населенного пункта Нестерянка.
Кроме того, также враг продвинулся у населенных пунктов Сокол и Семеновка Донецкой области.
Также зафиксировано продвижение противника в городе Часов Яр в Донецкой области.
По сведениям аналитиков DeepState, у Невского продолжаются бои.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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