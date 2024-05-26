Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Самые тяжелые бои идут в направлении Покровского в Донецкой области. Российские войска атакуют и на севере Харьковской области в районах Волчанска и Липцев. Воины Сил обороны отражают атаки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего вечернего видеообращения в воскресенье, 26 мая, он рассказал, что самое тяжелое направление на фронте – Покровское Донецкой области.
"Сегодня говорил с генералом Сырским (главнокомандующим ВСУ). За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области", - сказал глава государства.
Также он добавил, что враг активно атакует и на севере Харьковской области, в районах Волчанска и Липцев.
"Наши подразделения, наши воины делают огромное дело – сдерживают это российское давление и вновь доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Что известно о городе Волчанск?
Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.
В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.
Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:
Бойцы ВСУ готовы уничтожать установки, которыми войска России бьют по Харькову, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты и другие страны-партнеры сняли свое табу на удары иностранным оружием по территории РФ.
Согласно данным Генштаба вечер 26 мая, 19:39, оккупанты РФ пытаются улучшить положение в районах Волчанска и Липцев. Враг активно применяет корректируемые авиабомбы.
"На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Около последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемых авиабомбы", - сказано в сообщении.
Наступление войск РФ на севере Харьковской области проваливается, считают в разведке Минобороны Великобритании. Как полагают аналитик, враг не смог создать "буферную зону" и вряд ли способен достичь серьезных прорывов в ближайшие дни.
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