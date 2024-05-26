Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

Фронт на севере Харьковщины стабилизирован, войска РФ в ближайшее время могут достичь разве что ограниченных успехов, сказали в разведке Британии.

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Войска РФ не выполнили "задачу" Путина на Харьковщине - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Российские оккупанты на севере Харьковской области не смогли выполнить "задачу" Владимира Путина по созданию так называемой буферной зоны. Им не удается продвинуться ни в направлении Липцев, ни в районе Волчанска. Захватчики могут добиться лишь ограниченных "успехов", фронт стабилизирован. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что оккупанты безуспешно наступают как в районе Липцев, так и в Волчанске, который контролируют ВСУ.

"Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил", - указали аналитики. видео дня

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Также в сообщении разведки Британии подчеркивается, что фронт на севере Харьковщины стабилизирован, а ВСУ размыли российский оккупационный контроль над территориями. В ближайшие дни врага ждет разве что ограниченный успех, поскольку первоначальный атакующий импульс украинские войска уже сдержали.

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ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову, заверил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, для этого нужно, чтобы США и партнеры сняли табу на удары западным оружием по территории России.

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