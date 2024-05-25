ВСУ остановили штурм РФ и выбивают врага на Харьковщине: названо направление

Силы обороны полностью остановили врага в направлении Стрилечья-Глубокое Харьковской области и выбивают его с позиций, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
Как рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области.
"Враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы. На том направлении с начала суток противник 8 раз атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия были отражены в районе Липцев без успеха для противника", - рассказал спикер.
Волошин указал, что наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами, при этом продолжаются бои в районе Волчанска, где оккупанты использовали 6 УАБ, и Липцев - там враг применил 4 УАБ.
"Оккупанты бьют УАБами и ракетами по Харькову, Дергачам, Купянску-Узловому, Волчанску, который враг продолжает равнять с землей. Страдают гражданские люди и предприятия", - рассказал украинский военный.
Ситуация вокруг Волчанска
Собеседник подчеркнул, что враг не оставляет попыток захвата Волчанска, поскольку это, вероятно, одна из тактических целей наступательных операций врага на севере области. По его словам, тактика врага не меняется, оккупанты заходят малыми пехотными группами до 10 человек, используя автомобили, багги или гольфкары. Кроме того, они мародерят в домах местных жителей, вывозя ценные вещи.
"Наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем, проводят мероприятия по усилению наших оборонных позиций", - добавил Волошин.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.
По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.
Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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