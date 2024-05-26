Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

Российский агрессор пытается штурмовать позиции украинских войск, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Украинские защитники отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений. Захватчики совершили 529 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Харьковское направление

Угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. "Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения", - сообщил Генштаб.

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Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции украинских войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Тернова. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – идет бой. В то же время украинские подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны.

Враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

Купянское направление

С начала суток происходило шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируется.

Лиманское направление

Украинские воины дали жесткий отпор попытке захватчиков РФ продвинуться в сторону Невского. Потери врага уточняются.

Покровское направление

Интенсивность боевых действий достаточно высока – к настоящему времени противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбито, а восемь боеприкосновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.

Кураховское направление

Украинские воины уже отбили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

Времевское направление

Неподалеку от Раздольного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

Ореховское направление

Идет бой в районе Малой Токмачки.

Приднепровское направление

На плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и последующей стабилизации обстановки, заключили в Генштабе.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

/ Главред

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