Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений. Захватчики совершили 529 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Харьковское направление
Угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. "Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения", - сообщил Генштаб.
Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции украинских войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Тернова. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – идет бой. В то же время украинские подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны.
Враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Купянское направление
С начала суток происходило шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируется.
Лиманское направление
Украинские воины дали жесткий отпор попытке захватчиков РФ продвинуться в сторону Невского. Потери врага уточняются.
Покровское направление
Интенсивность боевых действий достаточно высока – к настоящему времени противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбито, а восемь боеприкосновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.
Кураховское направление
Украинские воины уже отбили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.
Времевское направление
Неподалеку от Раздольного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.
Ореховское направление
Идет бой в районе Малой Токмачки.
Приднепровское направление
На плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и последующей стабилизации обстановки, заключили в Генштабе.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.
По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.
Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.
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