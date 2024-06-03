Зеленский прибыл в Манилу и впервые встретился с президентом Филиппин: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, прибыл в столицу Филиппин - Манилу. Там у него состоялась встреча с главой государства Фердинандом Р. Маркосом-младшим.
Как пишет вэб-служба новостей филиппинского правительства Philippine News Agency, встреча глав двух государств запланирована в резиденции лидера Филиппин - дворце Малаканян утром в понедельник.
Сам Зеленский в Telegram подтвердил, что 3 июня приехал на Филиппины.
"Прибыл на Филиппины и впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с Президентом Фердинандом Маркосом-младшим", - написал глава государства.
Президент поблагодарил Филиппины за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России и за поддержку важных резолюций ООН.
"Украина намерена открыть посольство в Маниле в текущем году для укрепления двустороннего сотрудничества", - добавил он.
С Фердинандом Маркосом-младшим Зеленский обсудил инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Филиппины примут участие в Саммите.
Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.
Визит Зеленского на Филиппины состоялся после участия двух лидеров в 21 Международном институте стратегических исследований Shangri-La Dialogue в Сингапуре.
Справка. Shangri-La Dialogue - это главный оборонный саммит стран Азии, который собирает лидеров правительств, оборонных чиновников, экспертов и бизнесменов, поощряя тесное сотрудничество между странами для решения проблем региональной безопасности.
Зеленский на этом мероприятии, в частности, публично призвал к "политической поддержке" азиатских стран на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Также он высказался о проведении Глобального саммита мира, который планируется в Швейцарии в середине июня.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
Международные визиты Зеленского - последние новости
31 мая Украина подписала сразу 3 соглашения по безопасности во время визита Зеленского в Швецию.
После этого стало известно, что Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией. Зеленский отметил, что Швеция передаст Украине самолеты-разведчики ASC 890, а также есть перспектива предоставления самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение пилотов.
1 июня президент Украины прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" и проведения встреч.
Владимир Зеленский в Сингапуре провел встречу с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Участники обсудили ситуацию на передовой и направления военной помощи для Украины.
6 июня Зеленский отправится с рабочим визитом во Францию. Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.
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