УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский прибыл в Сингапур: названа цель визита

Алёна Воронина
1 июня 2024, 14:40
146
Он отметил, что этот визит важен, ведь позже на Глобальном саммите мира в Швейцарии также важно будет услышать голос Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владимир Зеленский в Сингапуре
Зеленский прибыл в Сингапур/ фото: Telegram Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур в субботу, 1 июня. Глава Украинского государства примет участие в конференции "Диалог Шангри-Ла", а также проведет ряд встреч. Об этом он сообщил в Telegram.

"Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" - ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

видео дня

"Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал глава Украинского государства.

В Сингапуре Зеленский будет выступать на конференции, а также проведет ряд встреч, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином, сингапурскими инвесторами.

Что понятно о Республике Сингапур?

Республика Сингапур – город-государство, расположенное на островах Юго-Восточной Азии, отделенных от Малаккского полуострова Джохорским проливом. Площадь 734,3 км; столица – Сингапур. Состоит из острова Сингапур и 57 мелких островов.

Население 5,2 млн человек (китайцы 75%, малайцы 14%, тамильцы 7%). Языки: малайский (национальный), китайский, тамильский, английский (государственные).

Сингапур – мировой лидер в нескольких отраслях, здесь четвертый крупнейший финансовый центр в мире, второй крупнейший в мире рынок азартных игр, третий крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Порт Сингапура входит в пятерку самых загруженных портов мира. В стране больше долларовых миллионеров на душу населения, чем в любой другой стране. Всемирный банк отмечает Сингапур как государство, где легче всего в мире делать бизнес, пишет Википедия.

Напомним, 31 мая Украина подписала сразу 3 соглашения по безопасности. Владимир Зеленский отметил, что в ходе визита в Швецию были подписаны 3 соглашения, которые будут предусматривать долговременные гарантии безопасности для Украины.

После этого стало известно, что Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией. Зеленский отметил, что Швеция передаст Украине самолеты-разведчики ASC 890, а также есть перспектива предоставления самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение пилотов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Сингапур
Реклама

Главное за день

"Хочет быть лузером": Зеленский жестко ответил на "мирное" предложение Трампа

"Хочет быть лузером": Зеленский жестко ответил на "мирное" предложение Трампа

15:51 Украина
Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса для всех знаков: кого накроет волна счастья

Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса для всех знаков: кого накроет волна счастья

15:36 Эксклюзивы
Десятки ракет и дронов: майор назвал цели массированного удара РФ по Украине

Десятки ракет и дронов: майор назвал цели массированного удара РФ по Украине

14:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Вождь РФ Путин решил напугать украинцев 8957

Вождь РФ Путин решил напугать украинцев

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря 7420

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы 6292

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине 4671

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Последние новости

15:54

Что нельзя делать, чтобы не потерять много денег: строгие приметы дня

15:51

"Хочет быть лузером": Зеленский жестко ответил на "мирное" предложение Трампа

15:36

Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса для всех знаков: кого накроет волна счастьяЭксклюзив

15:19

Обновление данных в ТЦК и штрафы: что нужно знать военнообязанным женщинам

14:55

Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – ГорбачВойска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач
14:52

Десятки ракет и дронов: майор назвал цели массированного удара РФ по Украине

14:40

Зеленский прибыл в Сингапур: названа цель визита

14:26

Белый открытый гроб, муж и дети: как прощались с Анастасией ЗаворотнюкВидео

14:19

Оккупанты обстреляли две украинские ГЭС: известны масштабы последствий

Реклама
14:06

Для Украины будет плохим знаком введение западных войск: эксперт назвал причинуВидео

13:48

ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян: у РФ максимальные потери с начала войны

13:17

Графики отключения света увеличились на час: ситуация в регионах Украины

13:11

Что надеть, чтобы не было видно живота: стилист раскрыла хитрые трюки с одеждойВидео

12:53

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState назвали "горячие" направления

12:17

3 простейших способа, как избавиться от слизней на грядках: проблема исчезнет навсегдаВидео

11:58

"Это провал РФ": в Белом доме отреагировали на наступление оккупантов в Харькове

11:57

Люблю: Сумская обратилась к своей "московской" дочери

11:40

Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадкеВидео

11:40

"Сумасшедшие в Кремле": Зеленский назвал цели массированного удара РФ по Украине

11:00

"Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне

Реклама
10:25

Была моей опорой: в семье Барака Обамы случилось горе

10:20

Лучше, чем удары по НПЗ: эксперт назвал болевую точку врага, которую атакуют ВСУ

10:08

Гороскоп на июнь 2024: перед Весами откроются большие возможности и придут деньгиВидео

09:35

Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

09:27

Гороскоп на завтра 2 июня: Стрельцам - карьерный рост, Овнам - жизнь всколыхнут перемены

09:04

Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

08:53

Гороскоп на июнь 2024 для Дев: названы даты значимых событий в первый месяц летаВидео

08:28

Аналитики сказали, какую площадь Украины удалось захватить РФ с начала 2024 года

08:10

Что несет российская империя под лейблом "СССР"?мнение

07:40

Церковный праздник 2 июня: что запрещено делать на святого Никифора

07:26

РФ ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях: есть разрушения и пострадавшиеФото

06:10

Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?мнение

05:55

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

04:45

Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встречаВидео

04:44

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:10

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится войнаВидео

03:34

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на СумщинеВидео

03:00

Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

02:34

Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

02:15

Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

Реклама
01:30

Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

01:21

Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

00:21

"Соглашение четкое": Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

31 мая, пятница
23:24

США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в пленуФото

22:17

Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из пленаФото

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять