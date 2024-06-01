Зеленский прибыл в Сингапур: названа цель визита

Он отметил, что этот визит важен, ведь позже на Глобальном саммите мира в Швейцарии также важно будет услышать голос Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Зеленский прибыл в Сингапур/ фото: Telegram Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур в субботу, 1 июня. Глава Украинского государства примет участие в конференции "Диалог Шангри-Ла", а также проведет ряд встреч. Об этом он сообщил в Telegram.

"Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" - ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

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"Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал глава Украинского государства.

В Сингапуре Зеленский будет выступать на конференции, а также проведет ряд встреч, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином, сингапурскими инвесторами.

Что понятно о Республике Сингапур? Республика Сингапур – город-государство, расположенное на островах Юго-Восточной Азии, отделенных от Малаккского полуострова Джохорским проливом. Площадь 734,3 км; столица – Сингапур. Состоит из острова Сингапур и 57 мелких островов. Население 5,2 млн человек (китайцы 75%, малайцы 14%, тамильцы 7%). Языки: малайский (национальный), китайский, тамильский, английский (государственные). Сингапур – мировой лидер в нескольких отраслях, здесь четвертый крупнейший финансовый центр в мире, второй крупнейший в мире рынок азартных игр, третий крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Порт Сингапура входит в пятерку самых загруженных портов мира. В стране больше долларовых миллионеров на душу населения, чем в любой другой стране. Всемирный банк отмечает Сингапур как государство, где легче всего в мире делать бизнес, пишет Википедия.

Напомним, 31 мая Украина подписала сразу 3 соглашения по безопасности. Владимир Зеленский отметил, что в ходе визита в Швецию были подписаны 3 соглашения, которые будут предусматривать долговременные гарантии безопасности для Украины.

После этого стало известно, что Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией. Зеленский отметил, что Швеция передаст Украине самолеты-разведчики ASC 890, а также есть перспектива предоставления самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение пилотов.

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