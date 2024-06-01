Для Украины будет плохим знаком введение западных войск: эксперт назвал причину

Если западные страны введут свои войска, это будет означать, что они считают, что Украина уже на грани поражения.

https://glavred.info/ukraine/dlya-ukrainy-budet-plohim-znakom-vvedenie-zapadnyh-voysk-ekspert-nazval-prichinu-10569692.html Ссылка скопирована

Для Украины будет плохим знаком введение западных войск/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Если какие-то из западных государств примут решение ввести свои войска в Украину, то это для украинцев будет плохим знаком. Это будет сигналом, что Запад считает, что Украина уже на грани поражения в войне против страны-агрессора России. Такое мнение высказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер в интервью Главреду.

Он не исключил варианта, что некоторые страны-члены НАТО могут самостоятельно вне мандата Альянса ввести свои войска в Украину, чтобы помочь ей бороться против российских оккупантов.

"Это вполне возможно. Например, Франция, как суверенное государство, сама принимает решение, куда и когда ей направлять свои военные силы. Думаю, что инструкторы или люди, которые занимаются обслуживанием военной техники, уже находятся в Украине. Однако официальный ввод иностранных военных контингентов или подразделений - это уже следующий шаг. Причем подобное решение, если его примут, станет плохой для вас новостью, поскольку в таком случае Запад будет считать, что вы на грани поражения, поэтому для сохранения стабильности фронта нужно ввести войска", - отметил Ауслендер.

По его словам, появление иностранных войск в Украине - реальный сценарий. Он напомнил, что если еще полтора года назад на Западе такого решения никто даже не предполагал, то теперь говорят, что это возможно при определенных условиях.

По словам эксперта, западные лидеры для этого созрели - не все, но многие.

"Впрочем, я пока не вижу варианта развития событий, при котором возможно прямое военное столкновение между российскими военными и, например, солдатами Французского Иностранного легиона, которые могли бы выполнять тыловые задачи, такие как прикрытие украинской границы вдоль Беларуси или возле Приднестровья, чтобы помочь вам спокойно высвободить свои резервы для переброски их на проблемные участки фронта", - подытожил израильский военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ на севере Харьковской области:

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте. На фронте продолжаются попытки России атаковать на Купянском и Северском направлениях.

Также ранее аналитики сказали, какую площадь Украины удалось захватить РФ с начала 2024 года. При этом в РФ сильно переоценивают продвижение российской оккупационной армии в Украине с начала года и говорят о захвате якобы большей площади.

Напомним, ранее военный эксперт сказал, сколько еще продлится война. По его словам, она может продолжаться "до инфаркта Путина или обессиливания РФ". Но стоит учитывать, что в Украине также могут закончиться силы, ведь в РФ мобилизационный потенциал в 7 раз выше, говорит израильский военный эксперт.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред