ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян: у РФ максимальные потери с начала войны

Зафиксирован самый высокий месячный показатель российских потерь с самого начала широкомасштабного вторжения РФ.

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Названы потери армии РФ в Украине / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

Оккупационная российская армия в мае 2024 года в ходе боевых действий в Украине потеряла 38 940 военнослужащих.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины в социальной сети Х.

Это самый высокий месячный показатель российских потерь с самого начала широкомасштабного вторжения России.

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"Оккупанты в Украине имеют два варианта: вернуться на свою землю или быть похороненными на нашей", — добавили в Минобороны.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

/ @DefenceU

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/ Главред

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