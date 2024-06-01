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ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян: у РФ максимальные потери с начала войны

Алексей Тесля
1 июня 2024, 13:48
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Зафиксирован самый высокий месячный показатель российских потерь с самого начала широкомасштабного вторжения РФ.
потери рф
Названы потери армии РФ в Украине / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

Оккупационная российская армия в мае 2024 года в ходе боевых действий в Украине потеряла 38 940 военнослужащих.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины в социальной сети Х.

Это самый высокий месячный показатель российских потерь с самого начала широкомасштабного вторжения России.

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"Оккупанты в Украине имеют два варианта: вернуться на свою землю или быть похороненными на нашей", — добавили в Минобороны.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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/ @DefenceU

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ отбросили россиян. На Херсонщине штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что враг получил по зубам на Харьковщине, ВСУ перешли в контрнаступление. Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.

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/ Главред

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