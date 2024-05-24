Враг получил по зубам на Харьковщине: ВСУ перешли в контрнаступление

Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На Харьковском направлении Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций, заявил и.о. заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко.

"На сегодняшний день обстановка там стабильная, контролируемая, противник остановлен, по нему наносится огненное поражение, а также планируются и проводимые Силами обороны наступательные штурмовые действия по восстановлению утраченного положения", - подчеркнул он ходе брифинга в Медиацентре "Украина – Укринформ".

По данным представителя Генштаба, враг ведет наступательные штурмовые действия на Купянском направлении.

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"Его целью является выход в город Купянск, блокирование его с востока и нанесение поражения Силам обороны. На этом направлении сегодня противник успеха не имеет", - отметил Прохоренко.

Подробности боев на востоке

Он отметил, что захватчики также ведут наступательные штурмовые действия в направлении Лимана и Славянска. В свою очередь украинские защитники наносят огненное поражение, противник терпит тяжелые потери и успеха на этом направлении не имеет.

"Что касается Краматорского направления - продолжаются ожесточенные бои, противник ведет наступательные штурмовые действия западнее и южнее Бахмута, это в районе Временного Яра. А также пытается прорвать нашу оборону, выйти на восточные окраины Временного Яра и закрепиться, по рубежу канала Северский Донец – Донбасс", - сказал представитель Генштаба.

По его данным, сейчас на направлениях южнее Бахмута, в районе Андреевки, Клищиевки враг пытается восстановить утраченные в прошлом году позиции.

"На сегодняшний день он пытается восстановить на этих направлениях утраченное положение, успеха не имеет. Наши силы на этих рубежах устойчиво держат оборону, наносят огненное поражение противнику", - добавил Прохоренко.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

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