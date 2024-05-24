Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

На Херсонщине штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

В районе Крынок, на левобережье Херсонской области, продолжаются бои, украинские защитники имеют определенные успехи, заявил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"В нашей зоне ответственности наиболее оживленные события происходят именно на Херсонщине. Это, если не учитывать активности врага по обстрелам, а брать непосредственно боевые столкновения. Если на Старомайорское и Работино вчера было по одному штурму, то на Крынки — девять", — сообщил Плетенчук в эфире телемарафона.

Представитель Сил обороны уточнил, что штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

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Подробности боев на Херсонщине

В эфире Ранок.LIVE он уточнил, что пропорция погибших к раненым у российских оккупантов увеличилась.

"Если, как правило, раньше это была треть от общих потерь, сейчас это половина стабильно. У них и так там было не очень, а теперь еще сложнее", — подчеркнул Плетенчук.

Он также опроверг информацию о том, что подразделения ВСУ якобы отошли из Крынок.

"Мы ежедневно выходим на коммуникацию, ежедневно доводим до общества состояние дел и положения. В принципе, этот месседж был как раз не о негативе, не о выводе, а якобы кто-то куда-то продвинулся", — добавил Плетенчук.

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Ранее сообщалось, что враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига. Россияне попытались штурмовать позиции украинских защитников, однако во время штурма потеряли четыре танка.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на многочисленные попытки оккупантов вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины, враги снова понесли потери и вернулись на свои позиции.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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