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Вышли ли украинские военные из Крынок: в ВСУ сделали важное заявление

Алёна Воронина
23 мая 2024, 19:40
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Несмотря на многочисленные попытки оккупантов вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины, враги снова понесли потери и вернулись на свои позиции.
Вышли ли украинские военные из Крынок: в ВСУ сделали важное заявление
В ВСУ сказали, вышли ли украинские военные из Крынок/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

В Вооруженных силах Украины прокомментировали слухи о том, что украинские военные вышли из села Крынки на левобережье Херсонской области.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному" заявил, что ситуация в районе Крынок остается стабильной.

Он отметил, что по состоянию на 23 мая украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по назначению в этом населенном пункте и имеют успех.

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Плетенчук отметил, что, несмотря на многочисленные попытки российских оккупантов вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины, захватчики снова понесли потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.

"Ситуация остается контролируемой", - подчеркнул начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Ранее младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщал, что ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине. Он отмечал, что украинские военные заняли более укрепленные позиции на левом берегу Херсонской области.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ пытается прорвать оборону ВСУ и бросает для этого наиболее подготовленные подразделения. Интенсивные бои идут на Купянском, Кураховском и Покровском направлениях.

Также ранее сообщалось, что война в Украине переходит в критическую фазу - The Hill назвал приоритет Запада. Международные санкции против экономики России показали неоднозначные результаты, поскольку Москве удается маневрировать вокруг них.

Напомним, ранее директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский отмечал, что Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт.

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