Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

Интенсивные бои идут на Купянском, Кураховском и Покровском направлениях.

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Россияне пытаются прорвать линию обороны ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских защитников. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что тяжелые бои продолжаются в лесном массиве к северу от Купянска. Враг хочет выйти к реке Оскол.

Похожая тяжелая ситуация и на Покровском и Кураховском направлениях. Там россияне также пытаются прорвать оборону между Старомихайловкой и Бердичами. Оккупанты бросают в штурм наиболее подготовленные подразделения.

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"Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги", - написал Сырский.

Интенсивные бои продолжаются также в районе Ивановском и на подступах к Часовому Яру. Оккупанты хотят любой ценой зацепиться за город. Враг использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4. Однако украинские защитники делают все, чтобы уничтожить врага.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Наступление России на Харьковщине - последние новости

Напомним, оккупанты, после небольших успехов на севере Харьковской области, застряли в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг перебрасывает резервы, чтобы компенсировать значительные потери.

Также российские оккупанты не достигли целей, поставленных во время начала боевых действий на севере Харьковщины. Приграничные наступательные операции РФ не являются наступлением на Харьков, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, Россия будет продолжать активно штурмовать Харьковскую область в течение ближайших двух месяцев, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Россия знает, что Украина накапливает силы благодаря военной помощи США, поэтому враг может открыть новое направление атаки, возможно в Сумской области.

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