УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

Руслана Заклинская
23 мая 2024, 18:52обновлено 23 мая, 19:56
222
Международные санкции против экономики России показали неоднозначные результаты, поскольку Москве удается маневрировать вокруг них.
Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада
The Hill раскрыл стремления Москвы / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 38 отдельная бригада морской пехоты

Война в Украине переходит в критическую фазу. ВСУ пытаются отвоевать оккупированные РФ территории, в то же время Россия не отказывается от новых территориальных завоеваний. Об этом говорится в материале The Hill.

"Киев разворачивает новую западную военную помощь, чтобы построить прочную оборону и вернуть российские достижения на поле боя. В то же время Москва стремится к дальнейшим территориальным завоеваниям, увеличивая свое военное производство за счет доходов от экспорта энергоносителей и обходя международные санкции", - отметили в издании.

Для государств Запада приоритетом становится закрытие лазеек в санкциях, которые позволяют России поддерживать свою "военную машину". Также приоритетным остается поставка Украине необходимой военной помощи.

видео дня

"Международные санкции против экономики России показали неоднозначные результаты. Это потому, что Москва маневрирует вокруг них, преимущественно с помощью других авторитарных режимов. Избежание санкций происходит в двух основных формах: торговля подсанкционными продуктами с Россией и покупка подсанкционных товаров российского экспорта", - говорится в материале.

Что такое The Hill?

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Санкции против РФ - новости по теме

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, считает, что Европа не принимает необходимых мер для закрытия лазеек, которые позволяют России обходить международные санкции. Он утверждает, что многие западные компании продолжают работать в России, платят налоги, которые используются для финансирования войны в Украине.

Также в отчете Института изучения войны утверждается, что Россия обходит санкции и закупает западные детали для своих военных самолетов. В частности, "Ростех" - "Яковлев" приобрел военную технику за рубежом на сумму почти 500 миллионов долларов США, включая компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров.

Как сообщал Главред, суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Судьи не признали достаточно обоснованными основания для их включения в санкционный список.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Грача" посадили на "вечную стоянку": ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

"Грача" посадили на "вечную стоянку": ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

19:54 Украина
Вышли ли украинские военные из Крынок: в ВСУ сделали важное заявление

Вышли ли украинские военные из Крынок: в ВСУ сделали важное заявление

19:40 Украина
"Намерение оккупантов понятно": Зеленский раскрыл детали заседания Ставки

"Намерение оккупантов понятно": Зеленский раскрыл детали заседания Ставки

19:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 95295

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу 24815

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Принц Гарри решил добить больного отца 14248

Принц Гарри решил добить больного отца

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали 12586

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

Последние новости

20:04

Виталий Козловский крестил трехмесячного сына - первое фото с таинства

19:54

"Грача" посадили на "вечную стоянку": ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

19:40

Вышли ли украинские военные из Крынок: в ВСУ сделали важное заявление

19:36

"Намерение оккупантов понятно": Зеленский раскрыл детали заседания Ставки

19:36

В Украину идет похолодание и жесткие грозы: где будет штормовой ветер

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
19:20

Довели: опальному сыну Орбакайте стало плохо

19:13

Графики отключения света 24 мая: в каких областях не будет электроэнергии

19:03

Как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:54

Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии

Реклама
18:52

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

18:46

Как отмыть руки от шелковицы: действенные методы, которые легко очистят кожуВидео

18:33

Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночьюВидео

18:09

Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

17:31

Россия может провести "тревожащую" операцию на Сумщине: Черник раскрыл планы врага

17:30

Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт - Сунгуровский

17:09

Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

17:03

Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

16:59

"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

16:44

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:34

Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

Реклама
16:29

Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

16:27

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на ХарьковщинеФото

16:21

Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентовВидео

16:04

Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

16:03

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

15:37

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

15:30

Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

15:27

Дженнифер Лопес жестко припечатала репортера за неудобный вопросВидео

15:23

"Путину было неприятно": Эйдман описал проблемы в армии РФ

15:19

За Тайвань не вступится никтомнение

14:37

В Крыму уничтожили последнего носителя "Калибров": разведка Британии назвала последствия

14:36

Маша Ефросинина смело показала свою фигуру и жестко ответила хейтерам

14:23

На Харькове не остановятся: военный сказал, сколько продлится наступление врага

14:21

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:20

Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

14:05

Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

13:51

Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

13:39

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

13:29

Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

13:19

ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

Реклама
13:08

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - ЗеленскийФото

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять