Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

Международные санкции против экономики России показали неоднозначные результаты, поскольку Москве удается маневрировать вокруг них.

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The Hill раскрыл стремления Москвы / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 38 отдельная бригада морской пехоты

Война в Украине переходит в критическую фазу. ВСУ пытаются отвоевать оккупированные РФ территории, в то же время Россия не отказывается от новых территориальных завоеваний. Об этом говорится в материале The Hill.

"Киев разворачивает новую западную военную помощь, чтобы построить прочную оборону и вернуть российские достижения на поле боя. В то же время Москва стремится к дальнейшим территориальным завоеваниям, увеличивая свое военное производство за счет доходов от экспорта энергоносителей и обходя международные санкции", - отметили в издании.

Для государств Запада приоритетом становится закрытие лазеек в санкциях, которые позволяют России поддерживать свою "военную машину". Также приоритетным остается поставка Украине необходимой военной помощи.

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"Международные санкции против экономики России показали неоднозначные результаты. Это потому, что Москва маневрирует вокруг них, преимущественно с помощью других авторитарных режимов. Избежание санкций происходит в двух основных формах: торговля подсанкционными продуктами с Россией и покупка подсанкционных товаров российского экспорта", - говорится в материале.

Что такое The Hill? The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Санкции против РФ - новости по теме

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, считает, что Европа не принимает необходимых мер для закрытия лазеек, которые позволяют России обходить международные санкции. Он утверждает, что многие западные компании продолжают работать в России, платят налоги, которые используются для финансирования войны в Украине.

Также в отчете Института изучения войны утверждается, что Россия обходит санкции и закупает западные детали для своих военных самолетов. В частности, "Ростех" - "Яковлев" приобрел военную технику за рубежом на сумму почти 500 миллионов долларов США, включая компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров.

Как сообщал Главред, суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Судьи не признали достаточно обоснованными основания для их включения в санкционный список.

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