УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

Мария Николишин
23 мая 2024, 17:09
526
Из-за атаки украинских беспилотников прекращали работу два аэропорта российского региона - в Казани и Нижнекамске.
Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники
Беспилотники ГУР поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

В российской республике Татарстан днем 23 мая продолжается операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Беспилотники ГУР поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане.

Отмечается, что дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли, сообщают источники УНИАН в разведке.

"По информации местных СМИ, взрывы раздаются в Нижнекамске. Также происходит эвакуация сотрудников с Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины"", - говорится в сообщении.

видео дня

Из-за атаки украинских беспилотников прекращали работу оба аэропорта российского региона - в Казани и Нижнекамске.

Информация о результатах поражения объектов уточняется.

Смотрите видео атаки на Татарстан:

скриншот из видео
скриншот из видео

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Налет дронов на РФ - последние новости

Напомним, украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб в ночь с 18 на 19 мая атаковали военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ (оба объекта расположены в Краснодарском крае страны-агрессора России).

В Волгоградской области РФ в результате атаки дронов загорелся и сошел с рельсов поезд с дизельным топливом.

К тому же, дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ в ночь на субботу, 11 мая.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны Татарстан ГУР атака дронов
Реклама

Главное за день

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

18:52 Украина
Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

18:09 Украина
ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 92065

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу 21367

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Принц Гарри решил добить больного отца 12562

Принц Гарри решил добить больного отца

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали 11539

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

Последние новости

18:54

Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии

18:52

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал главные задачи Запада

18:46

Как отмыть руки от шелковицы: действенные методы, которые легко очистят кожуВидео

18:33

Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночьюВидео

18:09

Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
17:31

Россия может провести "тревожащую" операцию на Сумщине: Черник раскрыл планы врага

17:30

Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт - Сунгуровский

17:09

Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

17:03

Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

Реклама
16:59

"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

16:44

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:34

Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

16:29

Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

16:27

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на ХарьковщинеФото

16:21

Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентовВидео

16:04

Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

16:03

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

15:37

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

15:30

Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

15:27

Дженнифер Лопес жестко припечатала репортера за неудобный вопросВидео

Реклама
15:23

"Путину было неприятно": Эйдман описал проблемы в армии РФ

15:19

За Тайвань не вступится никтомнение

14:37

В Крыму уничтожили последнего носителя "Калибров": разведка Британии назвала последствия

14:36

Маша Ефросинина смело показала свою фигуру и жестко ответила хейтерам

14:23

На Харькове не остановятся: военный сказал, сколько продлится наступление врага

14:21

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:20

Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

14:05

Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

13:51

Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

13:39

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

13:29

Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

13:19

ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

13:08

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - ЗеленскийФото

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

Реклама
11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять