Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

Из-за атаки украинских беспилотников прекращали работу два аэропорта российского региона - в Казани и Нижнекамске.

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Беспилотники ГУР поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

В российской республике Татарстан днем 23 мая продолжается операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Беспилотники ГУР поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане.

Отмечается, что дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли, сообщают источники УНИАН в разведке.

"По информации местных СМИ, взрывы раздаются в Нижнекамске. Также происходит эвакуация сотрудников с Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины"", - говорится в сообщении. видео дня

Из-за атаки украинских беспилотников прекращали работу оба аэропорта российского региона - в Казани и Нижнекамске.

Информация о результатах поражения объектов уточняется.

Смотрите видео атаки на Татарстан:

скриншот из видео

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Налет дронов на РФ - последние новости

Напомним, украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб в ночь с 18 на 19 мая атаковали военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ (оба объекта расположены в Краснодарском крае страны-агрессора России).

В Волгоградской области РФ в результате атаки дронов загорелся и сошел с рельсов поезд с дизельным топливом.

К тому же, дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ в ночь на субботу, 11 мая.

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