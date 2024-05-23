Россия может провести 'тревожащую' операцию на Сумщине: Черник раскрыл планы врага

Российские оккупанты способны применить несколько БТГр, чтобы создать миниплацдармы на территории Украины, сказал Петр Черник.

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России не хватит 50 тысяч военных, чтобы прорваться в Сумы / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты могут организовать тревожащую операцию на Сумщине по аналогии с той, которую враг сейчас проводит на севере Харьковской области. Оккупантам не хватит ресурсов, чтобы прорваться в Сумы. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире "Еспресо".

"Начнем с цифр, они говорят сами за себя. Напротив Сумщины и Харьковщины сконцентрировано в пределах до 50 тысяч военных РФ, где-то до 400 танков и 1 тысячи бронированных машин, также до тысячи ствольной артиллерии, включая РСЗО. Достаточно ли этого, чтобы прорываться на Сумы? Нет, недостаточно. Нужно поднять оперативные показатели хотя бы до 100 тысяч. А способны ли россияне организовать так называемую беспокоящую операцию, как сделали на Харьковщине? Однозначно, да", - заявил Черник.

По его словам, Россия может применить несколько батальонно-тактических групп, количеством до 800 человек. С помощью этих групп оккупанты могут создать миниплацдармы на 3-8 километров вглубь территории Украины.

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"Будут они (россияне - ред.) это делать, ведь никто не отменил прощупывание обороны противника. Вот они нас и прощупывают - как далеко на этих направлениях могут уйти. Однако буду твердо стоять на той позиции, что настоящая битва за Харьков или Сумы точно не сегодня, и даже не завтра, и даже не послезавтра. Врагу нужен 300-тысячный корпус, но мы понимаем, что мы истребляем почти 30 тысяч личного состава противника ежемесячно. Думаю, что май будет рекордным", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Наступление России на Харьковщине - последние новости

Напомним, оккупанты, после небольших успехов на севере Харьковской области, застряли в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг перебрасывает резервы, чтобы компенсировать значительные потери.

Также российские оккупанты не достигли целей, поставленных во время начала боевых действий на севере Харьковщины. Приграничные наступательные операции РФ не являются наступлением на Харьков, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, Россия будет продолжать активно штурмовать Харьковскую область в течение ближайших двух месяцев, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Россия знает, что Украина накапливает силы благодаря военной помощи США, поэтому враг может открыть новое направление атаки, возможно в Сумской области.

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