Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

Суд Евросоюза удовлетворил иск русских олигархов Авена и Фридмана об отмене санкций, введенных против них на период с февраля 2022 года по март 2023 года.

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Судьи не сочли достаточно обоснованными основания внесения бизнесменов Авена и Фридмана в санкционный список/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, "Википедия", УНИАН

Суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Об этом пишет портал "Экономическая правда" со ссылкой на судебное решение.

Судьи не сочли достаточно обоснованными основания внесения бизнесменов в санкционный список.

"Генеральный суд отменил включение Петра Авена и Михала Фридмана в списки лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в документах.

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Кроме того, судьи не увидели в предоставленных евробюрократами доказательствах поддержки Авеном и Фридманом русского диктатора Путина и его окружения или же получения ими выгоды от лиц, которые ответственны за агрессию против Украины.

Апелляция на это решение может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.

Авен и Фридман переехали из России в Британию. С 28 февраля 2022 года оба находились под санкциями Евросоюза ‒ за вероятную связь с администрацией российского правителя. Впоследствии ограничительные меры против них ввели Великобритания и США.

Кто такой Михаил Фридман? Михаил Фридман - российский предприниматель, миллиардер, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка, сообщает "Википедия". В июле 2023 года Фридман попал под украинские санкции. Также Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании.

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