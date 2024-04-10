Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

Суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Об этом пишет портал "Экономическая правда" со ссылкой на судебное решение.
Судьи не сочли достаточно обоснованными основания внесения бизнесменов в санкционный список.
"Генеральный суд отменил включение Петра Авена и Михала Фридмана в списки лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в документах.
Кроме того, судьи не увидели в предоставленных евробюрократами доказательствах поддержки Авеном и Фридманом русского диктатора Путина и его окружения или же получения ими выгоды от лиц, которые ответственны за агрессию против Украины.
Апелляция на это решение может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.
Авен и Фридман переехали из России в Британию. С 28 февраля 2022 года оба находились под санкциями Евросоюза ‒ за вероятную связь с администрацией российского правителя. Впоследствии ограничительные меры против них ввели Великобритания и США.
Кто такой Михаил Фридман?
Михаил Фридман - российский предприниматель, миллиардер, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка, сообщает "Википедия".
В июле 2023 года Фридман попал под украинские санкции. Также Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании.
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