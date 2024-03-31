У Зеленского выдвинули обвинение: Европа не хочет запрещать РФ обходить санкции

Многие западные компании продолжают работать в России и платят там налоги, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал санкции против России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Европа не хочет сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции.

Как подчеркнул он в эфире канала Freedom, многие западные компании продолжают работать в России и платят там налоги в государственный бюджет, откуда деньги уже идут на финансирование войны против Украины.

Представитель ОП считает, что за два года можно было бы все сделать для того, чтобы запретить Кремлю обходить санкции, но Европа не хочет этого.

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"Потому что деньги не пахнут. Очень много людей, которые имеют гражданство европейских стран, зарабатывают деньги на оборонных транзитах, экспорте, импорте товаров в Россию и из России через Беларусь. Мы видим последние скандалы с ввозом российского зерна и минеральных удобрений на территорию европейских стран через Беларусь. При этом российское зерно поступает в ЕС через Беларусь в намного большом количестве, чем украинское зерно", — пояснил он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что война позволяет поставлять товары в Россию в 2-3 раза дороже, при этом покупать российские товары дешевле.

"Все санкции упираются в одну простую вещь. Любой, кто хочет обойти санкции, всегда может сказать: вы нам запрещаете что-то продавать в России, а там официально работают тысячи компаний с европейской юрисдикцией. Они продают все что угодно: продукты питания, кожизделия и иные виды товаров. Да, кто-то уходит с российского рынка, а многие компании остаются", — добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Напомним, что в Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие. Россия нашла способы обходить санкции. За счет этого оккупанты в 2023 году даже увеличили производство ракет и другого оружия, которое используют в войне.

Также, в разгар блокады украинской границы Польша активно закупает российскую агропродукцию через территорию Беларуси. Тысячи польских грузовиков перевозят в Польшу через белорусскую границу российскую агропродукцию, говорится в расследовании, которое публикует в YouTube Украинская правда.

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